GNI thực tế Hàn Quốc quý I/2025 tăng 0,1%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu sơ bộ do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 5/6, trong quý I/2025, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế của Hàn Quốc tăng 0,1% so với quý trước, và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.GNI thực tế là chỉ số phản ánh sức mua thực tế của người dân, được tính bằng tổng thu nhập phát sinh trong nước (Tổng sản phẩm quốc nội - GDP) cộng với thu nhập từ bên ngoài, trừ đi phần thu nhập trả cho người nước ngoài.Mặc dù điều kiện thương mại xấu đi dẫn đến thâm hụt thương mại, nhưng thu nhập từ lãi và cổ tức từ tài sản đầu tư ở nước ngoài đã bù đắp khoản thâm hụt này.Thâm hụt thương mại thực tế trong quý I năm nay là 13.000 tỷ won (9,59 tỷ USD), cao hơn so với mức thâm hụt 10.800 tỷ won (7,96 tỷ USD) quý IV năm ngoái. Ngược lại, thu nhập ròng từ nước ngoài tăng từ 8.900 tỷ won (6,56 tỷ USD) lên 13.000 tỷ won (9,59 tỷ USD).Thu nhập ròng từ nước ngoài là phần chênh lệch giữa thu nhập mà người dân Hàn Quốc kiếm được ở nước ngoài và phần thu nhập mà người nước ngoài kiếm được tại Hàn Quốc.Nhờ lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài tăng, tốc độ tăng trưởng GNI thực tế trong quý I (0,1%) đã vượt tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (-0,2%).GDP thực tế của Hàn Quốc trong quý I đã giảm 0,2% do tất cả các ngành công nghiệp quan trọng đều đình trệ, như ngành chế tạo giảm 0,6%, xây dựng giảm 0,4%, dịch vụ giảm 0,2%.Mặt khác, BOK cho biết GDP thực tế của Hàn Quốc trong năm ngoái tăng 2% (số liệu sơ bộ), cao hơn 0,4% so với mức tăng trưởng 1,6% năm 2023. Tổng thu nhập quốc dân thực tế năm 2024 (số liệu sơ bộ) tăng 3,9% so với năm trước đó, cao hơn 1,9% so với năm 2023 (2%).