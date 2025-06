Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 5/6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tuyên bố sẽ không hạ thuế với Việt Nam, kể cả khi Việt Nam xóa bỏ tất cả thuế quan và hàng rào thương mại với hàng hóa Mỹ.Bộ trưởng Lutnick cáo buộc Việt Nam nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 90 tỷ USD từ Trung Quốc, sau đó nâng giá và xuất khẩu sang Mỹ. Do đó, Việt Nam đơn thuần là kênh trung chuyển hàng Trung Quốc vào Mỹ. Tuy nhiên, ông này vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nếu Việt Nam quyết định dừng xuất khẩu gián tiếp hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ.Sau khi kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ hai cuối tháng trước, phía Mỹ đã yêu cầu Việt Nam giảm sử dụng nguyên vật liệu và linh kiện từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và sản xuất.Một nguồn tin từ Việt Nam nhận định nếu Việt Nam chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc thì nền kinh tế sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng.Hãng tin Bloomberg nhắc đến các tập đoàn đa quốc gia như Apple hay Nike, những doanh nghiệp dẫn dắt ngành chế tạo tại Việt Nam, hiện đang nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc và chỉ lắp ráp sản phẩm cuối cùng tại Việt Nam.Hồi đầu tháng 4, Chính phủ Mỹ công bố áp thuế đối ứng lên tới 46% với Việt Nam. Sau đó, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát các hành vi giả mạo xuất xứ, "gắn mác" hàng hóa Trung Quốc là hàng hóa Việt Nam. Mặc dù vậy, Chính phủ Việt Nam rất khó để can thiệp vào các công ty nước ngoài đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam nhưng vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Do đó, hiện tại Việt Nam vẫn chưa có giải pháp rõ ràng cho vấn đề này.