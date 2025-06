Mức độ chấp nhận đa văn hóa ở người trưởng thành Hàn Quốc tăng sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 5/6 công bố kết quả khảo sát về mức độ chấp nhận đa văn hóa của người dân trong năm 2024. Trong đó, mức độ chấp nhận đa văn hóa ở người trưởng thành đạt 53,58 điểm, thấp hơn so với cuộc khảo sát trước đó năm 2021 (52,27 điểm).Mức độ chấp chấp nhận đa văn hóa của người trưởng thành từng đạt mức cao nhất là 53,95 điểm vào năm 2015, sau đó liên tục giảm, nhưng đã tăng trở lại sau 9 năm trong cuộc khảo sát lần này, và là mức cao thứ hai trong các cuộc khảo sát thời gian qua. Ngược lại, mức độ chấp nhận đa văn hóa của thanh thiếu niên đạt 69,77 điểm, giảm 1,62 điểm so với ba năm trước (71,39 điểm).Bộ Phụ nữ và gia đình phân tích ở người trưởng thành, mức độ chấp nhận đa văn hóa tăng do mối quan hệ với người nhập cư được khôi phục, các hoạt động giáo dục đa văn hóa được tổ chức bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19.Trong khi đó, ở thanh thiếu niên, việc tiếp xúc với các nội dung tiêu cực hoặc tranh luận về "phân biệt ngược" (tức người Hàn bị phân biệt so với người nhập cư) trên mạng internet có thể là nguyên nhân khiến mức độ chấp nhận đa văn hóa giảm.Về ảnh hưởng tích cực của người nhập cư đối với xã hội, câu trả lời được chọn nhiều nhất là “góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động” (ở người trưởng thành 78,3%, thanh thiếu niên 83,5%), tiếp đến là “hãm tốc độ giảm dân số” (lần lượt là 67,3% và 72,2%).Trong khi đó, ảnh hưởng tiêu cực được nhiều người chỉ ra nhất là “gánh nặng đối với hệ thống phúc lợi xã hội” (người trưởng thành 73,1%, thanh thiếu niên 52,2%), sau đó là “gây mâu thuẫn xã hội” (58% và 49,7%) và “gia tăng các vấn đề tội phạm” (51,4% và 35,5%).Những người thường xuyên giao lưu với bạn bè là người nhập cư, người nước ngoài hoặc thuộc gia đình đa văn hóa có chỉ số chấp nhận cao hơn. Tương tự, những người từng tham gia vào giáo dục hoặc hoạt động liên quan đến đa văn hóa cũng có chỉ số chấp nhận cao hơn so với người chưa từng tham gia.Cuộc khảo sát này được Bộ Phụ nữ và gia đình thực hiện ba năm một lần từ năm 2012, nhằm nắm bắt thực trạng nhận thức của xã hội Hàn Quốc về đa văn hóa, với đối tượng là 6.000 người trưởng thành và 5.000 thanh thiếu niên.