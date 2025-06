Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hối đoái

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá của các đối tác thương mại lớn" trình lên lưỡng viện vào ngày 5/6 (giờ địa phương), Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 9 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, vào danh sách các quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hối đoái.Hàn Quốc từng được Mỹ rút khỏi danh sách theo dõi vào tháng 11/2023 sau hơn 7 năm kể từ tháng 4/2016, nhưng đã bị đưa trở lại danh sách này vào tháng 11 năm ngoái, trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.Theo Đạo luật thúc đẩy thương mại được ban hành năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ tiến hành đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá của 20 đối tác thương mại hàng đầu. Một quốc gia nếu phạm vào các tiêu chí nhất định sẽ bị xếp vào danh sách cần theo dõi hoặc cần phân tích chuyên sâu.Các tiêu chí hiện tại bao gồm: thặng dư thương mại với Mỹ trên 15 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); mua ròng USD trong vòng ít nhất 8 tháng trong 12 tháng, với tổng giá trị can thiệp vượt quá 2% GDP.Nếu một quốc gia thuộc vào cả ba tiêu chí thì sẽ bị xếp vào danh sách cần phân tích chuyên sâu; nếu phạm vào hai tiêu chí thì bị liệt vào danh sách cần theo dõi.Tương tự tháng 11 năm ngoái, lần này Hàn Quốc bị xếp vào danh sách quốc gia cần theo dõi do phạm vào tiêu chí về thặng dư thương mại và thặng dư cán cân vãng lai.Bộ Tài chính Mỹ cho biết thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã tăng từ 1,8% GDP trong năm trước lên 5,3% GDP trong năm 2024. Nguyên nhân chính là do thặng dư thương mại hàng hóa của Hàn Quốc gia tăng. Thặng dư thương mại (bao gồm hàng hóa và dịch vụ) giữa Hàn Quốc và Mỹ trong năm 2024 là 55 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 14 tỷ USD năm 2023.Bộ Tài chính Mỹ cũng nêu rõ, Hàn Quốc đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào tháng 4 và tháng 12 năm 2024 để ứng phó với việc đồng won mất giá và biến động quá mức; và bán ròng 11,2 tỷ USD, tương đương 0,6% GDP. Bộ Tài chính Mỹ khuyến cáo Hàn Quốc nên hạn chế can thiệp vào thị trường ngoại hối, trừ khi xảy ra tình huống bất thường gây rối loạn thị trường.Báo cáo lần này được dư luận quan tâm vì là báo cáo đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Chính phủ ông Trump từng bày tỏ lập trường sẽ đưa vấn đề tỷ giá vào đàm phán thương mại nếu chính sách tỷ giá của quốc gia đó không công bằng.Mặt khác, lần này Bộ Tài chính Mỹ không xếp Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ dù đồng nhân dân tệ đang chịu áp lực mất giá. Tuy vậy, Washington chỉ ra rằng sự thiếu minh bạch trong chính sách và thông lệ về tỷ giá của Trung Quốc rõ rệt hơn hẳn so với các đối tác thương mại lớn của Mỹ.