Tòa án Mỹ một lần nữa ngăn chặn nỗ lực cấm sinh viên quốc tế của Tổng thống Donald Trump

Photo : YONHAP News

Theo truyền thông Mỹ, Tòa án liên bang Massachusetts ngày 5/6 (giờ địa phương) đã chấp thuận đề nghị của Đại học Harvard, tạm đình chỉ hiệu lực sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump công bố một ngày trước.Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump cho rằng cần hạn chế người nước ngoài tham gia vào các khóa học hoặc chương trình trao đổi của Harvard với mục đích chính hoặc duy nhất là để nhập cảnh vào Mỹ; ra lệnh phải tạm dừng cấp visa cho các đối tượng này.Tòa án giải thích lý do chấp thuận đề nghị của Đại học Harvard là bởi lo ngại sắc lệnh của ông Trump có nguy cơ dẫn tới những thiệt hại tức thì và không thể khắc phục, do không lắng nghe lập trường của tất cả đương sự.Trước đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 22/5 hủy giấy phép Chương trình sinh viên và trao đổi khách mời (SEVP) của Đại học Harvard với lý do trường không thực hiện đầy đủ yêu cầu của Chính phủ là nộp thông tin liên quan tới các du học sinh nước ngoài. Chỉ một ngày sau, Tòa án liên bang Massachusetts đã ra phán quyết đình chỉ hiệu lực quyết định tước giấy phép.Tới ngày 28/5, Bộ An ninh nội địa tiếp tục thông báo ý định hủy giấy phép SEVP của Harvard với lý do trường vi phạm quy định liên bang, đồng thời cho Harvard thời gian 30 ngày để giải trình. Tuy nhiên, theo đơn kiện của Harvard, Tòa án một lần nữa đình chỉ hiệu lực của quyết định mới này.