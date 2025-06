Tân lãnh đạo Hàn Quốc sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 15-17/6

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 6/6, người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhận được lời mời và quyết định tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tổ chức tại Canada từ ngày 15-17/6 tới.Dù mới nhậm chức chưa đầy hai tuần, ông Lee sẽ có màn ra mắt trên trường quốc tế tại một hội nghị đa phương, cho thấy quyết tâm thúc đẩy chính sách ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm.G7 là nhóm 7 quốc gia phương Tây bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Canada, dẫn dắt trật tự quốc tế tự do. Mỗi năm, nước Chủ tịch G7 có thể mời thêm các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế mà họ cho rằng có thể đóng góp vào thảo luận, để tổ chức các "hội đàm mở rộng".Trong những năm gần đây, Hàn Quốc từng được mời tham dự hội nghị G7 do Nhật Bản chủ trì vào năm 2023 và do Anh chủ trì vào năm 2021.Việc Tổng thống Lee Jae-myung tham dự hội nghị G7 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là khả năng tăng cường đối thoại với Mỹ và Nhật Bản, hai nước có mối liên hệ chặt chẽ với Hàn Quốc về vấn đề an ninh bán đảo Hàn Quốc.Văn phòng Tổng thống trước đó cũng cho biết, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối hôm trước, Tổng thống Lee Jae-myung đã nhất trí có một cuộc gặp sớm nhất có thể, dù tại hội nghị đa phương hay trong chuyến thăm song phương, nhằm tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Trả lời câu hỏi về khả năng ông Lee sẽ thăm Mỹ nhân dịp dự hội nghị G7, quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ là điều nhiều người quan tâm, nên Văn phòng Tổng thống đang chuẩn bị hết sức nghiêm túc.Mặt khác, phát ngôn viên Kang cho biết Chính phủ Lee Jae-myung sẽ khôi phục số lượng phóng viên được phép đi cùng chuyên cơ Tổng thống bằng mức dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol từng cắt giảm mạnh số lượng phóng viên đi cùng chuyên cơ Tổng thống khi tham dự các sự kiện quốc tế.