Photo : YONHAP News / Charles Sykes/Invision/AP

Vào ngày 8/6 (giờ địa phương), tác giả Park Chun-hue (tên tiếng Anh: Hue Park) và nhà soạn nhạc người Mỹ Will Aronson của vở nhạc kịch Hàn Quốc “Có lẽ là một kết thúc có hậu” (Maybe Happy Ending) đã giành chiến thắng 6 trong số 10 đề cử tại Giải Tony thứ 78, được mệnh danh là Giải Oscar giới kịch và nhạc kịch của Mỹ.6 giải thưởng này bao gồm "Tác phẩm nhạc kịch xuất sắc nhất" (Best Musical), "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Best Performance by a Leading Actor in a Musical), "Đạo diễn xuất sắc nhất" (Best Direction of a Musical), "Kịch bản xuất sắc nhất" (Best Book of a Musical), "Nhạc gốc hay nhất" (Best Original Score) và "Thiết kế sân khấu xuất sắc nhất" (Best Scenic Design).Vở nhạc kịch lấy bối cảnh tương lai, là câu chuyện tình yêu giữa hai robot tên là Oliver và Claire, được tạo ra để giúp đỡ con người. Tác phẩm này là sản phẩm hợp tác giữa biên kịch Park và nhà soạn nhạc người Mỹ Aronson.Vở nhạc kịch nói trên lần đầu được công diễn tại Hàn Quốc vào năm 2016 và chính thức ra mắt trên sân khấu nhạc kịch Mỹ tại Nhà hát Belasco (New York) vào tháng 11 năm ngoái.