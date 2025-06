Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo lập đối sách ổn định giá cả

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 9/6 đã chủ trì cuộc họp lần hai của "Nhóm chuyên trách rà soát kinh tế khẩn cấp" tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Tổng thống nhấn mạnh giá cả đang tăng vọt trong thời gian gần đây, thậm chí giá một gói mì ăn liền tăng cao khó tin, lên tới 2.000 won (1,5 USD).Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Beom-seok giải thích do tình hình chính trị bất ổn kéo dài nên giá cả, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm chế biến như bia, mì gói đã tăng sau một thời gian bị kiềm chế.Thứ trưởng chỉ ra rằng giá trứng và thịt gà, đặc biệt là gà không xương nhập khẩu từ Brazil, có thể tăng mạnh trong thời gian tới do dịch cúm gia cầm độc lực cao đang bùng phát tại nước này. Dù có độ trễ về thời gian từ một đến hai tháng, nhưng nếu đối phó sai, nguy cơ tăng giá đột biến là rất lớn. Trước phần báo cáo trên của Thứ trưởng, Tổng thống chỉ đạo các ban ngành phải tìm kiếm và đề xuất đối sách ổn định giá cả càng sớm càng tốt, đưa ra trước cuộc họp lần tới.Trước khi bước vào nội dung họp chính thức, Tổng thống Lee tiếp tục bày tỏ quyết tâm thảo luận cụ thể về dự thảo ngân sách bổ sung nhằm thúc đẩy kinh tế.Ông Lee cho biết cuộc họp cùng ngày sẽ tập trung thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung và các phương án thúc đẩy kinh tế; yêu cầu các quan chức tham gia tiến hành rà soát lần lượt những phương án đã chuẩn bị sẵn.Trong các cuộc họp tiếp theo, các Bộ trưởng có thể đưa theo Thứ trưởng, Chánh Văn phòng hay Vụ trưởng các Bộ, ban ngành hữu quan cùng tham gia cuộc họp để thảo luận một cách chi tiết hơn về các vấn đề, do các Bộ trưởng sẽ khó nắm bắt hết tình hình.Tại cuộc họp cùng ngày có sự tham dự của Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik cùng Chánh Văn phòng Chính sách Kim Yong-beom và các Cố vấn. Phía Chính phủ có Bộ trưởng các Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính, Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính, Thứ trưởng Hành chính và an toàn.