58,2% người dân Hàn Quốc tin tưởng năng lực lãnh đạo của tân Tổng thống

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 9/6 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng từ ngày 4-5/6 với 1.012 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc.Theo đó, có 58,2% người dân bày tỏ tin tưởng vào năng lực điều hành đất nước của tân Tổng thống Lee Jae-myung. Ngược lại, 35,5% không tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông Lee, 6,3% trả lời "không biết".Realmeter phân tích kỳ vọng tích cực đối với tân Tổng thống Lee Jae-myung thấp hơn so với các đời Tổng thống trước đây như cựu Tổng thống Lee Myung-bak (79,3%), cựu Tổng thống Moon Jae-in (74,8%), cựu Tổng thống Park Geun-hye (64,4%), nhưng cao hơn người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là 52,7%.41,5% người dân chỉ ra rằng Tổng thống phải đặt ưu tiên hàng đầu vào "hồi phục kinh tế và ổn định dân sinh", chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là các bài toán "cải cách Viện Kiểm sát và ngành tư pháp" (20,4%), "đoàn kết người dân và giải tỏa mâu thuẫn" (12,8%), "cải cách chính trị và hợp tác với chính giới" (8,3%), "đối sách tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa" (4,6%).Trong cuộc thăm dò trên, 48% cử tri trả lời ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, tăng 1,2% so với cuộc thăm dò trước đó. 34,8% cử tri ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, giảm 0,3%. Chênh lệch về tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng lớn là 13,2%, nới rộng hơn trước, được phân tích là do hiệu ứng từ thắng lợi của đảng Dân chủ đồng hành trong bầu cử Tổng thống và sự ra mắt của Chính phủ mới.Tỷ lệ ủng hộ đảng Cải cách mới đạt 5,8%, đảng Đổi mới Tổ quốc là 3,7%, đảng Tiến bộ 1,4%.Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).