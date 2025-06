Hàn Quốc kêu gọi Mỹ xem xét ưu đãi doanh nghiệp trong nước về thuế khoáng sản

Photo : YONHAP News

Theo công báo đăng tải ngày 8/6 (giờ địa phương) của Chính phủ liên bang Mỹ, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/5 vừa qua đã gửi văn bản ý kiến liên quan đến cuộc điều tra theo Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại mà Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành đối với mặt hàng khoáng sản trọng tâm.Trong văn bản này, Seoul nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia kiên định ủng hộ thương mại công bằng và tự do, đồng thời là đồng minh an ninh đáng tin cậy, chia sẻ các giá trị cốt lõi với Mỹ; kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Chính phủ Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng việc Hàn Quốc xuất khẩu khoáng sản trọng tâm và các sản phẩm phái sinh mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp và thúc đẩy đầu tư tại Mỹ. Seoul hy vọng cuộc điều tra sẽ có kết quả tích cực.Hiện tại, Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra có cần thiết áp dụng các biện pháp như thuế quan để hạn chế nhập khẩu khoáng sản trọng tâm và các sản phẩm phái sinh hay không, xét trên góc độ an ninh quốc gia.Cuộc điều tra này xuất phát từ quan ngại rằng Mỹ đang quá phụ thuộc vào nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, về nguồn cung khoáng sản trọng tâm, loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp trọng điểm như pin, ô tô và điện tử. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ chưa đủ khả năng tự cung ứng loại khoáng sản này, việc hạn chế nhập khẩu gây lo ngại có thể làm gián đoạn các ngành công nghiệp liên quan của Mỹ.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ khó tự cung ứng hoàn toàn khoáng sản trọng tâm trong thời gian ngắn. Do đó, việc áp đặt hạn chế xuất khẩu sẽ gây tổn hại đến kinh tế và an ninh của chính Washington. Mỹ cần tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, một đồng minh đang đóng góp vào việc đẩy mạnh chuỗi cung ứng của Mỹ.Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra rằng giới doanh nghiệp pin của Hàn Quốc đang đầu tư để tăng cường chuỗi cung ứng tại Mỹ, nhưng không tránh khỏi vẫn phải tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài. Seoul đề nghị Washington "cân nhắc đặc biệt" tới vật liệu, linh kiện, trang thiết bị cần thiết cho đầu tư vào Mỹ của các công ty pin Hàn Quốc, cũng như các sản phẩm phái sinh từ khoáng sản thiết yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc.Hiệp hội công nghiệp pin Hàn Quốc nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp pin Hàn Quốc đã đầu tư tổng cộng 58,7 tỷ USD vào Mỹ, qua đó góp phần giảm sự phụ thuộc nhập khẩu của Mỹ và củng cố chuỗi cung ứng pin. Hiệp hội đề nghị Chính phủ Mỹ chỉ áp dụng hạn chế nhập khẩu với các quốc gia và doanh nghiệp có hành vi thương mại không công bằng. Trong trường hợp Mỹ đánh thuế với pin và khoáng sản trọng tâm, Hiệp hội đề nghị Chính phủ Mỹ miễn trừ thuế cho Hàn Quốc trong ít nhất 5 năm.Liên minh đổi mới ô tô, một tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ mà hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc là thành viên, cũng đề nghị Chính phủ Washington hạn chế áp thuế với mặt hàng khoáng sản trọng tâm, thay vào đó cần ưu tiên vào thực thi các chính sách sản xuất và gia công khoáng sản trọng tâm trong nước.