Dự báo Hàn Quốc không lo hạn hán trong mùa hè năm nay

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 9/6 công bố dự báo sẽ không có tình trạng "hạn hán khí tượng" trong mùa hè năm nay do lượng mưa trong vòng từ tháng 6-8 sẽ ở mức tương tự hoặc nhiều hơn bình quân mọi năm."Hạn hán khí tượng" là tình trạng khô hạn kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định (lũy kế 6 tháng gần nhất), xảy ra khi lượng mưa tại một khu vực thấp hơn mức trung bình nhiều năm.Theo Bộ Hành chính và an toàn, lượng mưa trong tháng 6 dự kiến sẽ cao hơn mức trung bình, còn trong tháng 7 và 8 sẽ tương đương với mức trung bình các năm trước.Tổng lượng mưa toàn quốc lũy kế 6 tháng gần đây đạt 273,2 mm, tương đương 80,9% so với mức trung bình giai đoạn từ năm 1991-2020. Tỷ lệ trữ nước trung bình tại các hồ chứa phục vụ nông nghiệp trên toàn quốc hiện đạt 70,5%, tương đương 109,3% so với mức trung bình các năm trước (64,5%). Dung tích trữ nước tại 19 đập đa năng và 12 đập cung cấp nước, hai nguồn cung cấp chính nước sinh hoạt và công nghiệp, hiện đang được cung cấp bình thường lần lượt ở mức 120,9% và 93,8% so với mức trung bình các năm trước.Tuy nhiên, một số địa phương thuộc tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Daegu, tỉnh Nam Jeolla đang được theo dõi ở mức "quan tâm" hoặc "chú ý" do lượng mưa thấp hơn trung bình. Các ban ngành hữu quan Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình hạn hán, công bố cảnh báo và dự báo hạn hán hàng tháng, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa hạn hán.