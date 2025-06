An Se-young vô địch giải cầu lông Indonesia mở rộng sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Tại trận chung kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia mở rộng (Indonesia Open) thuộc chuỗi giải đấu thế giới Super 1000 của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) diễn ra tại Jakarta (Indonesia) ngày 8/6, tay vợt mạnh nhất thế giới người Hàn Quốc An Se-young đã đánh bại tay vợt hạng 2 thế giới Vương Chỉ Di của Trung Quốc với tỷ số 2-1, giành chức vô địch. Đây là giải đấu thứ 5 trong năm nay mà An Se-young đứng trên bục cao nhất.Như vậy là một lần nữa tay vợt Hàn Quốc bước lên bục cao nhất của giải đấu này sau 4 năm kể từ chiến thắng năm 2021. Năm ngoái, cô chỉ dừng ở vị trí Á quân sau khi thua tay vợt Trần Vũ Phi (Trung Quốc, hạng 5 thế giới).Trên hành trình tiến vào trận chung kết, An Se-young đã thể hiện phong độ áp đảo khi lần lượt đánh bại tất cả đối thủ với chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, trong trận chung kết, cô đã có khởi đầu không suôn sẻ. Sau khi để thua trong hiệp đầu tiên với tỉ số 13-21, An tiếp tục bị dẫn 1-7 ở đầu hiệp hai, cận kề thất bại. Vậy nhưng bằng sự tập trung cao độ và khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc, cô đã lội ngược dòng thành công để kết thúc hiệp đấu với tỉ số 21-19. Bước vào hiệp đấu quyết định, nữ tay vợt Hàn Quốc thắng tiếp với tỷ số 21-15, giành chiến thắng chung cuộc.Tại nội dung đôi nam, hai vận động viên Seo Seung-jae và Kim Won-ho cũng giành được huy chương vàng sau khi vượt qua đôi vợt nước chủ nhà với tỷ số 2-1. Tương tự như Ahn Se-young, đôi vợt này đang ngày càng thể hiện được sự phối hợp ăn ý, sau khi giành vị trí Quán quân giải Malaysia mở rộng (Malaysia Open) và và giải toàn Anh mở rộng (All England Open).