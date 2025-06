Cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 5,7 tỷ USD trong tháng 4/2025

Photo : YONHAP News

Theo số liệu sơ bộ về "Cán cân thanh toán quốc tế tháng 4/2025" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 10/6, cán cân vãng lai tháng 4 thặng dư 5,7 tỷ USD, quy mô thặng dư giảm so với tháng 3 (9,14 tỷ USD).Cán cân hàng hóa, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cán cân vãng lai, ghi nhận thặng dư 8,99 tỷ USD nhờ xuất khẩu duy trì xu hướng tích cực.Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 đạt 58,57 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn và thiết bị viễn thông tăng mạnh, kéo theo xuất khẩu nhóm ngành công nghệ thông tin (IT) tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái; dược phẩm và thép cũng ghi nhận mức tăng. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 4,1% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4 đạt 49,58 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước, do giá nguyên liệu năng lượng như than đá và dầu thô giảm.Cán cân dịch vụ ghi nhận mức thâm hụt 2,83 tỷ USD, quy mô thâm hụt tăng. Nguyên nhân là do chi tiêu cho các dịch vụ như công nghệ, tư vấn và chi phí sử dụng nền tảng kỹ thuật số gia tăng.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) ghi nhận mức thâm hụt 190 triệu USD, chuyển sang xu hướng giảm, được phân tích là do tháng 4 là thời điểm doanh nghiệp tập trung chi trả cổ tức cho người nước ngoài.Trong tháng 4, tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tăng thêm 4,51 tỷ USD. Điều này là do dòng vốn đầu tư trực tiếp tiếp tục đổ vào các ngành công nghiệp chủ lực như ô tô và pin, đồng thời đầu tư chứng khoán, chủ yếu vào trái phiếu, cũng gia tăng.