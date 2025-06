Hàn Quốc sắp ký hợp đồng xuất khẩu xe tăng K2 đợt hai cho Ba Lan

Photo : YONHAP News

Theo một số nguồn tin Chính phủ và giới doanh nghiệp quốc phòng ngày 10/6, Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng đợt hai cung cấp 180 xe tăng K2 cho Ba Lan vào cuối tháng 6 này tại Ba Lan.Ban đầu, hợp đồng xuất khẩu đợt hai được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn do tình hình nội bộ của Ba Lan và ảnh hưởng từ vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái của Hàn Quốc.Giá trị hợp đồng trên dự kiến vào khoảng 6 tỷ USD, trở thành hợp đồng xuất khẩu vũ khí đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc. Trong số 180 xe tăng, 117 chiếc (K2GF) sẽ do hãng Hyundai Rotem sản xuất và cung cấp trực tiếp, còn 63 chiếc (K2PL) sẽ được sản xuất tại nước này bởi tập đoàn quốc phòng nhà nước PGZ của Ba Lan.Giá trị hợp đồng lần này tăng gấp đôi so với hợp đồng xuất khẩu đợt một năm 2022, cũng có số lượng là 180 xe tăng với giá trị khoảng 4.500 tỷ won (3,32 tỷ USD). Lý do là vì K2PL được sản xuất tại Ba Lan là phiên bản cải tiến, có chi phí cao hơn xe tăng K2 hiện tại. Thêm vào đó là các điều kiện về chuyển giao công nghệ, bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO), cũng như việc cung cấp các thiết bị liên quan như xe cứu hộ và xe bọc thép bắc cầu.Seoul và Warszawa đã ký kết hợp đồng khung về việc xuất khẩu vũ khí quy mô lớn vào tháng 7/2022, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tới tháng 8 cùng năm, hai bên ký kết hợp đồng đợt một quy mô 12,4 tỷ USD bao gồm kế hoạch cung cấp 180 xe tăng K2, 212 pháo tự hành K-9 và 48 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50.Từ tháng 12/2023, các hợp đồng đơn lẻ thuộc hợp đồng đợt hai đã được triển khai tuần tự, bắt đầu từ 152 khẩu pháo tự hành K-9 của hãng Hanwha Aerospace.