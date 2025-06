KDI đánh giá sức bật của kinh tế Hàn Quốc còn yếu

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6" công bố ngày 10/6 nhận định sức bật của toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc vẫn còn yếu do ngành xây dựng đình trệ, xuất khẩu chững lại do Mỹ nâng thuế quan.Trong báo cáo đánh giá về nền kinh tế Hàn Quốc đưa ra từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay, KDI sử dụng cụm từ "rủi ro suy giảm kinh tế" hoặc "áp lực suy giảm kinh tế", trong khi báo cáo tháng 5 đã đưa ra nhận xét rõ ràng hơn là "đình trệ". Đánh giá lần này được phân tích là đã giảm nhẹ hơn đánh giá hồi tháng 5.KDI giải thích nền kinh tế không xấu đi thêm, nhưng tình trạng thiếu sức sống vẫn đang tiếp diễn. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do hai lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu.Sản xuất ngành xây dựng trong tháng 4 giảm mạnh tới 20,5%, tiếp tục đà suy giảm nghiêm trọng, trong khi sản xuất ngành dịch vụ chỉ tăng 0,7%, thấp hơn mức tăng 0,8% của tháng trước. Mặc dù lĩnh vực chíp bán dẫn tăng trưởng mạnh (21,8%) nhưng sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 4 chỉ tăng 0,4%, thấp hơn mức tăng tháng 3 (0,9%).Xuất khẩu cũng chịu tác động tiêu cực do việc Mỹ tăng thuế quan. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu sang Mỹ giảm tới 8,1%.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như chíp bán dẫn vẫn duy trì mức tăng 17%, nhưng các mặt hàng còn lại đều sụt giảm. Đặc biệt, xuất khẩu ô tô sang Mỹ giảm 32% do ô tô là mặt hàng bị Mỹ nâng mạnh thuế nhập khẩu. KDI dự báo điều kiện xuất khẩu sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi Mỹ nâng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép và nhôm lên 50% từ ngày 4/6.Mặt khác, bất ổn chính trị trong nước được giảm nhẹ sau khi Chính phủ mới ra mắt khiến tâm lý tiêu dùng được cải thiện. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) từng sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ vụ thiết quân luật cuối năm ngoái, đã ghi nhận 101,8 điểm trong tháng trước, khôi phục trên ngưỡng chuẩn (100 điểm). KDI dự đoán rằng xu hướng lãi suất cao đang dần được nới lỏng có thể tác động tích cực tới tiêu dùng trong tương lai.Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) ngành xây dựng, phản ánh cảm nhận của doanh nghiệp về nền kinh tế, đạt 51 điểm trong tháng 4, tăng so với tháng 3 (43 điểm).