Hệ số việc làm tại Hàn Quốc thấp nhất trong 27 năm

Photo : YONHAP News

Theo số liệu do Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc công bố ngày 9/6, tính đến cuối tháng 5, số lao động thường xuyên tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong nước đạt 15.580.000 người, tăng 187.000 người (1,2%) so với cùng kỳ năm trước, 4 tháng tăng liên tiếp.Hệ số việc làm, tức số việc làm trên mỗi người tìm việc, là 0,37 việc làm, giảm mạnh so với mức 0,51 việc làm cùng kỳ năm 2024. Đây là mức hệ số việc làm thấp nhất trong vòng 27 năm kể từ tháng 5/1998 (0,32 việc làm), thời kỳ chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.Số nhân lực tuyển dụng mới của các doanh nghiệp là 141.000 người, giảm 46.000 người so với tháng 5 năm ngoái, trong khi số người tìm việc mới là 376.000, tăng 10.000 người (2,6%).Xét theo ngành nghề, số vị trí tuyển dụng trong ngành sản xuất giảm 23.000 người, chiếm một nửa tổng mức giảm tuyển dụng. Các ngành phúc lợi xã hội và bán buôn, bán lẻ cũng đều ghi nhận mức giảm nhân lực tuyển dụng.Số người nhận trợ cấp thất nghiệp trong tháng trước là 670.000 người, tăng 24.000 người (3,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp đạt 1.110,8 tỷ won (813,27 triệu USD), tăng 32,2 tỷ won (23,57 triệu USD), tức 3%. Số người nộp đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới là 85.000, giảm 3.000 người (3,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.Ngân sách trợ cấp thất nghiệp năm nay là 10.917,1 tỷ won (7,99 tỷ USD), trong đó 5.366,3 tỷ won (3,93 tỷ USD) đã được chi trong 5 tháng đầu năm, tương đương khoảng một nửa ngân sách cả năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ Tuyển dụng cho biết căn cứ theo dự báo từ các cơ quan nghiên cứu, xu hướng hồi phục tuyển dụng có thể tiếp diễn trong nửa đầu năm, nhưng sẽ trở nên khó khăn hơn từ nửa cuối năm nay. Trong bối cảnh ngành chế tạo và xây dựng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng từ môi trường công nghiệp, ngành dịch vụ đang dẫn đầu xu hướng tăng việc làm. Điều này cho thấy sự thay đổi cơ cấu việc làm vẫn đang tiếp diễn.