Bộ Thống nhất giải thích lý do yêu cầu tổ chức dân sự ngừng rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Thống nhất ngày 10/6 cho biết việc cơ quan này đề nghị các tổ chức dân sự trong nước ngừng rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên xuất phát từ ưu tiên hàng đầu là duy trì bầu không khí hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân.Phát biểu trên được quan chức Bộ Thống nhất đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi về bối cảnh dẫn tới sự thay đổi lập trường của Chính phủ, liên quan tới vấn đề tổ chức dân sự rải truyền đơn sang miền Bắc. Một ngày trước đó, Bộ Thống nhất đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Hiệp hội gia đình các nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc tiếp tục rải truyền đơn sang miền Bắc, yêu cầu tổ chức này dừng hành vi rải truyền đơn.Trong thời gian qua, Bộ Thống nhất đã không ngăn cản tổ chức dân sự thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, lấy căn cứ là Tòa án Hiến pháp tháng 9/2023 đã kết luận điều khoản cấm thả truyền đơn trong Luật phát triển quan hệ liên Triều là vi hiến. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae-myung ra mắt ngày 4/6, Bộ Thống nhất đã thay đổi lập trường về vấn đề này.Khi còn là ứng cử viên Tổng thống, ông Lee từng đề xuất khôi phục lại các kênh liên lạc liên Triều, ngừng thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, dừng phát loa phóng thanh chĩa sang miền Bắc.Quan chức trên cho biết Bộ Thống nhất đang theo dõi kết quả điều tra của Cảnh sát liên quan tới cáo buộc hành vi rải truyền đơn vi phạm Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa, Luật an toàn hàng không. Cảnh sát cho rằng việc tổ chức dân sự tiến vào bên trong "khu vực nguy hiểm" do lãnh đạo địa phương chỉ định đã vi phạm Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa. Ngoài ra, hành vi thả vật thể bay tự do không người lái nặng trên 2 kg vi phạm quy định trong Luật an toàn hàng không.