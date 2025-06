Chính trị 20 phụ huynh của cô dâu Việt được mời tới Hàn Quốc đoàn tụ với con cháu

Hiệp hội gia đình Hàn-Việt tại Hà Nội cho biết từ ngày 17-27/6 tới, 20 phụ huynh của 10 cô dâu Việt đang sinh sống tại tỉnh Bắc Chungcheong sẽ đến thăm Hàn Quốc theo khuôn khổ chương trình "Mời phụ huynh cô dâu Việt sang thăm Hàn Quốc". Chương trình do Hội người Hàn tại Hà Nội và tổ chức "Phong trào sống đúng mực" tỉnh Bắc Chungcheong đồng chủ quản.



Lịch trình tham quan tại Hàn Quốc của đoàn phụ huynh bao gồm thăm Cheongnamdae, nơi từng là biệt thự nghỉ dưỡng của Tổng thống, dự tiệc chiêu đãi do Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Chungcheong Kim Young-hwan chủ trì. Từ ngày 19/6, các phụ huynh người Việt sẽ đến thăm nhà của con gái, cùng sinh hoạt với con rể và các cháu cho đến ngày xuất cảnh 27/6.



Chương trình trên được tổ chức thường niên từ năm 2008, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị Hàn-Việt, nâng cao lòng tự hào về cuộc sống tại Hàn Quốc của các gia đình đa văn hóa thông qua việc đoàn tụ gia đình. Năm nay là lần thứ 16 và cũng là năm cuối cùng của chương trình, với tổng cộng khoảng 400 bố mẹ người Việt Nam đã được mời đến Hàn Quốc để thăm con gái.



Hội người Hàn tại Hà Nội dự kiến sẽ triển khai một chương trình nối tiếp từ năm sau, mang tên “Trải nghiệm văn hóa để hiểu về đất nước mẹ”, đưa các cô dâu Việt cùng con cái trở về quê hương để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.



Chương trình mới này đã được tổ chức thử nghiệm vào tháng 8 năm ngoái, mời 8 gia đình đa văn hóa Hàn-Việt sống tại thành phố Jecheon, tỉnh Bắc Chungcheong tới Việt Nam. Lịch trình tham quan bao gồm các bài giảng về văn hóa Việt Nam, thăm Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, thăm nhà máy hãng điện tử LG tại Hải Phòng, thăm nhà mẹ đẻ của các cô dâu Việt.



Hiệp hội gia đình Hàn-Việt là tổ chức do những người Hàn và Việt kết hôn và sinh sống tại Việt Nam lập ra vào năm 2008, với mục tiêu xây dựng cộng đồng gia đình Hàn-Việt hạnh phúc. Hiệp hội này đang hoạt động tại hai khu vực là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng khu vực phía Bắc như Hà Nội có khoảng 2.200 gia đình Hàn-Việt, khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 4.000 gia đình đang sinh sống.