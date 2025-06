Những bước đi trong tuần đầu nhậm chức của Tổng thống Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Tính đến ngày 11/6 là tròn một tuần nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/6, ông Lee đã bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 4/6 mà không có giai đoạn chuyển giao chính quyền. Tân lãnh đạo Hàn Quốc thể hiện sự tập trung vào việc ưu tiên ổn định hơn là đột phá, thực dụng hơn là ý thức hệ.Do xã hội đã rơi vào hỗn loạn kéo dài, kinh tế đình trệ sau vụ thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái và cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội, Tổng thống Lee dường như đang nỗ lực trấn an người dân bằng cách tập trung làm những việc cần làm thay vì tạo ra những thay đổi đột ngột. Các quyết định bổ nhiệm nhân sự của ông Lee thể hiện rõ đường lối "ổn định, thực dụng" của Tổng thống.Trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Lee chỉ tiến cử ông Kim Min-seok làm Thủ tướng, và bác đơn từ chức của toàn bộ các Bộ trưởng, trừ cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae. Điều này cho thấy nếu không có vấn đề nào mang tính quyết định xảy ra, như nghi ngờ liên quan tới vụ thiết quân luật, thì tân Tổng thống sẽ giữ nguyên toàn bộ Nội các cũ trong một thời gian để quản lý tình hình đất nước một cách ổn định. Giới phân tích cho rằng Tổng thống dự kiến sẽ bổ nhiệm các nhân sự cấp Bộ trưởng với tầm nhìn dài hạn, kết hợp với hệ thống tiến cử từ người dân.Trong những ngày tiếp theo, ông Lee đã bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt như Chánh Văn phòng Tổng thống và các Cố vấn, vị trí Thứ trưởng của một số Bộ quan trọng như Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Đây đều là những quan chức phụ trách những nghiệp vụ cấp bách ở các lĩnh vực kinh tế và ngoại giao, cho thấy Tổng thống đang khởi động điều hành quốc gia theo phương châm “lựa chọn và tập trung” bắt đầu từ các chính sách ưu tiên.Đặc biệt, nhiều ý kiến đánh giá rằng Tổng thống đã chú trọng bổ nhiệm các nhân sự có kinh nghiệm thực tế và năng lực vào các vị trí Cố vấn và Thứ trưởng. Các vị trí Thứ trưởng các Bộ về kinh tế, ngoại giao cũng là những người có nhiều kinh nghiệm lâu năm ở lĩnh vực tương ứng. Bên cạnh đó, ông Lee cũng bổ nhiệm những "chiến lược gia" hiểu rõ ý định điều hành đất nước của mình, như vị trí Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Cố vấn Tăng trưởng kinh tế, Cố vấn Hoạch định tài chính. Điều này cho thấy Tổng thống muốn giảm thiểu việc bổ nhiệm các nhân sự "ngoài dự đoán", lựa chọn những người có khả năng thể hiện ý tưởng của ông ở lĩnh vực kinh tế, an ninh.Đường lối này của tân Tổng thống cũng thể hiện ở các bước đi đối ngoại và thông điệp mà ông đưa ra trong một tuần qua. Ngoài lễ nhậm chức tại Quốc hội vào ngày 4/6 và dự lễ tưởng niệm Ngày thương binh liệt sĩ 6/6, ông Lee hầu như không sắp xếp lịch trình công khai nào khác. Cả hai sự kiện trên đều được tổ chức khá giản lược.Thay vào đó, ông Lee đã hai lần chủ trì cuộc họp của Nhóm chuyên trách rà soát kinh tế khẩn cấp, thảo luận về việc lập dự thảo ngân sách bổ sung, ổn định giá cả. Một bước đi bất ngờ của Tổng thống là chuyến thăm khu chợ đầu mối, trực tiếp kiểm tra tình hình kinh tế dân sinh.Ông Lee cũng khá điềm tĩnh trong các bước đi ngoại giao. Tổng thống đã lần lượt điện đàm với lãnh đạo các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Canada từ ngày 15-17/6.