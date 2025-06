Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 245.000 người trong tháng 5/2025

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Tình hình tuyển dụng tháng 5/2025” do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 11/6, số lao động trên 15 tuổi có việc làm trong tháng trước đạt 29,16 triệu người, tăng 245.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 13 tháng, số lao động có việc làm tăng trên 200.000 người kể từ tháng 4 năm ngoái (tăng 261.000 người). Cục Thống kê giải thích điều này là do hiệu ứng cơ sở bởi mức tăng tháng 5/2024 ở mức thấp, thêm vào đó là xu hướng giảm lao động có việc làm ở ngành chế tạo đã được cải thiện.Xét theo ngành nghề, lao động có việc làm tăng mạnh ở các ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội (tăng 233.000 người), dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ (tăng 117.000 người). Do thị trường xây dựng ảm đạm, lao động có việc làm ngành này tiếp tục giảm 106.000 người, đà giảm 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm ngoái. Lao động có việc làm ngành chế tạo cũng giảm 67.000 người, ít hơn so với mức giảm 124.000 người của tháng 4.Xét theo nhóm tuổi, lao động có việc làm tăng ở nhóm trên 60 tuổi (370.000 người) và ngoài 30 tuổi (tăng 132.000 người), nhưng lại giảm ở nhóm 20 tuổi (giảm 124.000 người), nhóm 50 tuổi (giảm 68.000 người) và ngoài 40 tuổi (giảm 39.000 người).Tỷ lệ tuyển dụng đạt 63,8%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn so sánh của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đạt 70,5%, tăng 0,5%.Số người thất nghiệp giảm 32.000 người, còn 853.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,8%, giảm 0,2% so với một năm trước. Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng trước là 15,72 triệu người, giảm 22.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số người “chỉ nghỉ ngơi” lại tăng 56.000 người so với một năm trước.