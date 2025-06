WB dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,3% trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế toàn cầu" công bố ngày 10/6 (giờ địa phương), Ngân hàng thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 từ 2,7% xuống còn 2,3%, lý do là căng thẳng thương mại và bất ổn chính sách gia tăng.Nếu kinh tế thế giới tăng trưởng đúng như dự báo trên của WB thì đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2008, ngoại trừ hai giai đoạn suy thoái do khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19.WB cũng hạ dự báo tăng trưởng năm nay đối với 70% nền kinh tế trên toàn thế giới. Ngân hàng này nhận định mặc dù không dự báo suy thoái toàn cầu, nhưng nếu các dự báo cho hai năm tới trở thành hiện thực, tăng trưởng kinh tế thế giới bình quân giai đoạn 2020-2027 sẽ ở mức thấp nhất kể từ những năm 1960.Xét theo từng quốc gia, Mỹ, quốc gia khơi mào cuộc chiến thuế quan, được dự báo chỉ tăng trưởng 1,4% trong năm nay, giảm một nửa so với mức 2,8% của năm ngoái và thấp hơn 0,9% so với dự báo hồi tháng 1 của WB. Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhẹ trong năm 2026 với mức tăng trưởng 1,6%, thấp hơn 0,4% so với dự báo hồi tháng 1 năm nay.Trung Quốc, đối thủ chính trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, được dự đoán tăng trưởng 4,5% trong năm nay (giảm 0,5% so với năm ngoái) và 4% vào năm tới, giữ nguyên so với dự báo hồi tháng 1.Khu vực đồng euro được dự báo tăng trưởng 0,7% năm nay và 0,8% năm sau, thấp hơn lần lượt 0,3 và 0,4%. Nhật Bản được dự đoán tăng trưởng 0,7% trong năm nay và 0,8% năm tới, giảm lần lượt 0,5 và 0,1% so với dự báo tháng 1.Nhóm các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ tăng trưởng 1,2% trong năm nay và 1,4% trong năm 2026, thấp hơn so với dự báo tháng 1 lần lượt là 0,5 và 0,4%.WB cũng dự báo gần 60% các nước đang phát triển sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay, với mức trung bình chỉ đạt 3,8%, sau đó giai đoạn năm 2026-2027 sẽ phục hồi lên 3,9%, thấp hơn 1% so với những năm 2010 (5%). Mức dự báo này cũng thấp hơn 0,6% so với dự báo hồi đầu năm của WB (4,1%).Đối với các quốc gia thu nhập thấp, WB dự báo tăng trưởng năm nay đạt 5,3%, giảm 0,4 % so với dự báo đầu năm. Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc, được dự báo tăng trưởng 4,5% năm nay và 4% vào năm 2026-2027.Dự báo lạm phát toàn cầu năm nay cũng được WB điều chỉnh tăng thành 2,9%, phản ánh tác động từ cuộc chiến thuế quan.Tuy nhiên, WB cho rằng nếu các nền kinh tế lớn nỗ lực giảm căng thẳng thương mại, tăng trưởng toàn cầu có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến. Ngân hàng thế giới ước tính nếu các mức thuế được giảm một nửa so với mức áp dụng cuối tháng 5 thì tăng trưởng toàn cầu năm 2025 và 2026 có thể tăng thêm trung bình 0,2%.