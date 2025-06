Chính phủ Hàn Quốc xem xét lại toàn diện quy định về việc mang pin sạc dự phòng lên máy bay

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 11/6 công bố cơ quan này đang xây dựng phương án thay thế "Tiêu chuẩn tăng cường quản lý an toàn đối với pin sạc dự phòng lithium-ion và thuốc lá điện tử".Quy định trên đã được triển khai từ tháng 3 vừa qua, có nội dung là khi hành khách mang pin sạc dự phòng lên máy bay thì phải bảo quản trong túi ni lông trong suốt hoặc dán băng dính cách điện.Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều ý kiến chỉ ra rằng quy định này không giúp ích nhiều cho việc phòng cháy nổ. Dù có thể ngăn dị vật tiếp xúc với cực của pin sạc dự phòng, nhưng không thể ngăn các vụ cháy do chập mạch bên trong sạc hoặc va đập mạnh từ bên ngoài.Ngoài ra, đây chỉ là một hạng mục khuyến cáo, nên các hãng hàng không chưa thể xử phạt nếu hành khách không chịu bảo quản pin sạc dự phòng trong túi ni lông hoặc lấy ra sử dụng trên máy bay.Chính phủ dự kiến sẽ tiến hành tham vấn với giới doanh nghiệp hàng không và các chuyên gia để công bố đối sách an toàn về pin sạc dự phòng trong tháng này.