Chỉ số KOSPI ghi nhận đà tăng trong 6 phiên liên tiếp

Trong phiên giao dịch ngày 11/6, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tiếp tục đà tăng phiên thứ 6 liên tiếp, chính thức vượt mốc 2.900 điểm, mức cao nhất sau khoảng 3 năm 5 tháng.Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), chỉ số KOSPI kết phiên ở mức 2.907,04 điểm, tăng 35,19 điểm (1,23%) so với phiên trước, là mức cao nhất kể từ phiên giao dịch ngày 14/1/2022 (2.921,92 điểm).Chỉ số KOSPI mở cửa ở mức 2.887,32 điểm, tăng 15,47 điểm (0,54%) so với phiên trước, và đã vượt ngưỡng 2.900 điểm ngay từ đầu phiên. Đà tăng này bắt đầu từ ngày 2/6, một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc với mức tăng nhẹ 0,05%, và kéo dài liên tục đến cùng ngày.Đặc biệt, chỉ số đã tăng hơn 6,04% (tính theo mức đóng cửa) kể từ khi Chính phủ mới ra mắt, tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với mức tăng hơn 1% trong phiên ngày 11/6.Giới chuyên gia nhận định rằng do việc bất ổn chính trị được giải tỏa, kỳ vọng vào chính sách của Chính phủ mới, cùng với dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường sau một thời gian dài "quay lưng" là các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng tăng mạnh 15,09 điểm (1,96%) và đóng cửa ở mức 786,29 điểm cùng ngày. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá đồng won so với USD vào lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày tăng 10,7 won, đạt 1.375 won/USD.