Ngân sách Hàn Quốc thâm hụt gần 34 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2025

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/6 công bố báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 6/2025", cho biết tính đến tháng 4, thu ngân sách Nhà nước bao gồm thuế và các khoản quỹ đạt 231.100 tỷ won (170,25 tỷ USD).Ngược lại, chi tiêu ngân sách và các quỹ lên tới 262.300 tỷ won (193,36 tỷ USD). Cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) thâm hụt 31.200 tỷ won (22,98 tỷ USD). Cán cân quản lý tài chính (bao gồm cán cân quản lý tài chính và bốn loại quỹ như quỹ lương hưu) thâm hụt tới 46.100 tỷ won (33,96 tỷ USD).Xét riêng các khoản thu, thu ngân sách từ thuế đạt 142.200 tỷ won (104,83 tỷ USD) trong 4 tháng đầu năm, tăng 16.600 tỷ won (12,24 tỷ USD) so với cùng kỳ một năm trước.Phần lớn mức tăng đến từ thuế doanh nghiệp, tăng 13.000 tỷ won (9,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện và thu nhập từ lãi suất, cổ tức tăng. Thu thuế thu nhập cũng tăng 3.500 tỷ won (2,58 tỷ USD) nhờ số lượng lao động và quy mô tiền thưởng đều tăng.Ngược lại, thu thuế giá trị gia tăng giảm 600 tỷ won (442 triệu USD) do số tiền hoàn thuế tăng; thu thuế giao dịch chứng khoán giảm 800 tỷ won (590 triệu USD) do giá trị giao dịch chứng khoán sụt giảm.Các khoản thu khác ngoài thuế đạt 15.100 tỷ won (11,13 tỷ USD), tăng 4.000 tỷ won (2,95 tỷ USD) so với năm ngoái. Nguồn thu từ các quỹ giảm 2.900 tỷ won (2,14 tỷ USD), còn 73.700 tỷ won (54,34 tỷ USD).Lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 5 đạt 19.000 tỷ won (14,00 tỷ USD). Tổng lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong 5 tháng đầu năm đạt 100.200 tỷ won (73,84 tỷ USD), tương đương 48,4% hạn mức phát hành cả năm.