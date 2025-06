Quốc tế Máy bay Ấn Độ chở 242 người rơi ngay sau khi cất cánh

Một chiếc máy bay mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India chở 242 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn, khởi hành từ sân bay quốc tế Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ lúc 1 giờ 38 phút chiều ngày 12/6 (giờ địa phương) đã rơi ngay sau khi cất cánh.



Cảnh sát Ahmedabad cho biết đã thu gom được khoảng 200 thi thể tại hiện trường và chuyển 41 người bị thương đến bệnh viện.



Theo Đài BBC (Anh), một hành khách nam 40 tuổi mang quốc tịch Anh đã sống sót sau vụ tai nạn. Đoạn video tại hiện trường cho thấy người này chỉ bị thương nhẹ và đã tự mình đi bộ thoát ra ngoài.



Điểm rơi của máy bay là khu vực nhà ăn trong ký túc xá của trường Đại học Y quốc gia Ấn Độ. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có nhiều sinh viên và bác sĩ đang ăn uống nên thương vong rất nghiêm trọng.



Air India cho biết máy bay gặp nạn là loại Boeing 787-8 Dreamliner, đang trên đường bay đến sân bay Gatwick ở London (Anh), chở theo 230 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn. Trong đó có 217 người lớn, 11 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh. Về quốc tịch của hành khách, có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Không có người Hàn Quốc trong danh sách hành khách.



Cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết máy bay đã phát đi tín hiệu khẩn cấp (Mayday) ngay sau khi cất cánh và nhanh chóng rơi xuống đất. Video hệ thống camera giám sát (CCTV) tại sân bay cho thấy máy bay không thể tăng độ cao sau khi cất cánh và đã rơi gần như ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.



Hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời Mạng lưới An toàn hàng không của Quỹ An toàn bay Mỹ, cho biết đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner kể từ khi bắt đầu được đưa vào khai thác sử dụng năm 2009. Chiếc máy bay gặp nạn được bàn giao cho Air India vào tháng 1/2014.



Máy bay đang chuẩn bị cho hành trình bay dài nên đã được nạp đầy nhiên liệu. Các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên ngay sau khi máy bay rơi, kèm theo khói đen bốc lên dày đặc.



Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Chính phủ Anh, quốc gia có khoảng 50 công dân thiệt mạng, đã cử đội điều tra đến hiện trường, trong khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cũng sẽ cử đoàn điều tra tới Ấn Độ.