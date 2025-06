Kinh tế Hàn Quốc vẫn đang chịu sức ép suy giảm

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/6 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó đánh giá áp lực suy giảm kinh tế vẫn đang tiếp diễn.Cơ quan này phân tích tiêu thụ nội địa như tiêu dùng và đầu tư xây dựng vẫn đang hồi phục chậm, tình hình tuyển dụng còn gặp khó khăn, tập trung ở các lĩnh vực dễ bị tổn thương, trong khi xuất khẩu đình trệ bởi các điều kiện đối ngoại xấu đi do chính sách thuế quan của Mỹ.Sản lượng công nghiệp trong tháng 4 giảm 0,8% so với tháng trước đó, trong đó ngành chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 0,9%, xây dựng giảm 0,7% và dịch vụ giảm 0,1%. Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh tiêu dùng tư nhân, giảm 0,9% so với tháng trước; đầu tư thiết bị giảm 0,4% và đầu tư xây dựng giảm 0,7%. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) trong tháng 5 đạt 101,8 điểm, tăng 8 điểm so với tháng trước. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần trong tháng 4 lần lượt tăng 0,2 điểm và 0,3 điểm.Số lao động có việc làm trong tháng 5 tăng thêm 245.000 người so với một năm trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,2% xuống còn 2,8%. Số người "chỉ nghỉ ngơi" (không làm việc cũng không tìm việc) tăng 56.000 người.Chính phủ đánh giá nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với rủi ro đình trệ tăng trưởng và thương mại, trong bối cảnh biến động trên thị trường tài chính quốc tế tiếp diễn và môi trường thương mại xấu đi do các biện pháp thuế quan của các nước lớn.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngân sách bổ sung nhằm phục hồi kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tầng lớp yếu thế và các doanh nghiệp nhỏ; đồng thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ, ứng phó với rủi ro thương mại.