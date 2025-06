Thành phố Seoul đứng thứ 8 thế giới về môi trường khởi nghiệp

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 12/6 thông báo thành phố Seoul được xếp thứ 8 trong danh sách các thành phố khởi nghiệp tốt nhất do tổ chức đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu Startup Genome (Mỹ) công bố.Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của Seoul, tăng một bậc so với năm ngoái và là năm thứ hai liên tiếp thành phố có mặt trong Top 10 toàn cầu.Báo cáo năm nay khảo sát 300 thành phố thuộc 100 quốc gia trên toàn thế giới. Xếp hạng của các thành phố được dựa trên kết quả kinh doanh trong 2 năm 6 tháng (từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024), theo 6 tiêu chí là tích lũy tri thức, huy động vốn, độ hoạt động của hệ sinh thái, xúc tiến thị trường, kinh nghiệm sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài, chuyển đổi trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo (AI).Vào năm 2022, Seoul lần đầu lọt vào Top 10 toàn cầu. Tuy nhiên, sau đó thành phố đã rơi xuống thứ hạng 12 vào năm 2023 do cú sốc lạm phát, lãi suất và tỷ giá cao toàn cầu, lần này đã vươn lên vị trí thứ 8, chứng minh năng lực cạnh tranh vững chắc trong hệ sinh thái khởi nghiệp.Xếp hạng lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi Seoul vượt qua hai thành phố khởi nghiệp tiêu biểu của châu Á là Singapore (thứ 9) và Tokyo của Nhật Bản (thứ 11).Theo bảng xếp hạng, vị trí số 1 là Silicon Valley (Mỹ), thứ 2 là New York (Mỹ), thứ 3 là London (Anh), thứ 4 là Tel Aviv (Israel), đồng hạng 5 là Boston (Anh) và Bắc Kinh (Trung Quốc).Trong 6 hạng mục đánh giá, thành phố Seoul được 9 trên 10 điểm ở 5 hạng mục, trừ chuyển đổi trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo (AI). Do ở hạng mục này, thành phố có thế mạnh trong các lĩnh vực ứng dụng AI, nhưng lại thiếu các startup lấy công nghệ AI làm mô hình kinh doanh chính như OpenAI, dẫn đến chỉ đạt 3 điểm.Trong vòng 19 năm từ năm 2005 đến nay, thành phố Seoul đã đầu tư 906 tỷ won (662,7 triệu USD) để hỗ trợ 4.018 đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ.Theo kết quả phân tích 884 đề án trong 5 năm gần đây cho thấy các doanh nghiệp đã tạo ra 6.396 tỷ won (4,68 tỷ USD) doanh thu và 5.957 việc làm mới.Trong năm nay, thành phố dự kiến đầu tư thêm 410 tỷ won (300 triệu USD) để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa công nghệ cho 6 ngành công nghiệp tăng trưởng mới gồm AI, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, robot, công nghệ tài chính (Fintech) và công nghiệp sáng tạo.Từ năm 2019-022, thành phố đã thành lập quỹ “Tăng trưởng đổi mới tương lai” với quy mô 3.600 tỷ won (2,63 tỷ USD) đầu tư vào 1.538 doanh nghiệp.Giai đoạn từ 2023 đến tháng 5 năm nay, thông qua quỹ “Tầm nhìn Seoul 2030”, thành phố đã huy động 2.600 tỷ won (1,9 tỷ USD) và có kế hoạch mở rộng lên 5.000 tỷ won (3,66 tỷ USD) vào năm 2026, để đầu tư mạnh mẽ hơn vào các doanh nghiệp tiềm năng.Ông Ju Yong-tae, Chánh Văn phòng Kinh tế thành phố Seoul cho biết thành phố sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được tăng trưởng bền vững cho hệ sinh thái khởi nghiệp, với mục tiêu lọt vào Top 5 thành phối khởi nghiệp toàn cầu, bồi dưỡng 50 doanh nghiệp kỳ lân cho tới năm 2030.