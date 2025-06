Bộ Ngoại giao Hàn Quốc rà soát phương án bảo vệ công dân trước làn sóng biểu tình tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/6 đã mở cuộc họp rà soát khẩn cấp, quyết định thực thi biện pháp chủ động, đối phó với khả năng làn sóng biểu tình phản đối chính sách truy quét người nhập cư của Chính phủ Mỹ lan rộng ra toàn nước Mỹ trong cuối tuần này.Cuộc họp do Vụ trưởng Vụ An toàn lãnh sự Bộ Ngoại giao Yoon Ju-seok chủ trì, với sự tham gia của quan chức Cơ quan Hàn kiều và các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại Mỹ.Bộ Ngoại giao quyết định thành lập nhóm chuyên trách theo từng cơ quan, kiểm tra mạng lưới liên lạc khẩn cấp với công dân, duy trì trạng thái đối phó khẩn cấp vào cuối tuần này giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hàn kiều và các cơ quan ngoại giao đóng tại Mỹ.Vụ trưởng Yoon nhấn mạnh phải chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, như kịp thời thông báo thông tin và phương án đảm bảo an toàn cho người dân về diễn biến các cuộc biểu tình, không để cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ bị thiệt hại vì các hành vi biểu tình trái phép. Vụ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự một cách nhanh chóng và tích cực trong trường hợp công dân Hàn Quốc bị bắt giữ.Các cuộc biểu tình tại Los Angeles, Mỹ diễn ra từ ngày 6/6 đang ngày càng leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump điều động Lực lượng vệ binh quốc gia để giải tán đám đông. Dự kiến trong cuối tuần này sẽ diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn ở nhiều bang nước Mỹ mang tên “No Kings Day”, nhằm lên án chính quyền liên bang Mỹ và các cơ quan nhập cư.Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Los Angeles khuyến cáo người dân đang sinh sống, lưu trú hoặc du lịch tại khu vực này đặc biệt chú ý giữ an toàn bản thân. Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Honolulu, Hawaii, nơi dự kiến sẽ diễn ra biểu tình quy mô lớn vào ngày 14/6, cũng ra thông báo đề nghị người dân hạn chế tối đa tới những nơi biểu tình, tập trung đông người do có nguy cơ xảy ra tội phạm nghiêm trọng trong tình huống hỗn loạn.