Tổng thống Hàn Quốc chỉ định ba công tố viên đặc biệt

Photo : YONHAP News

Đêm ngày 12/6, Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ định ba công tố viên đặc biệt, người sẽ dẫn dắt cuộc điều tra liên quan tới vụ thiết quân luật, nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và nghi ngờ liên quan tới vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lớn.Quyết định của Tổng thống được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi đảng Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc đề cử 6 ứng cử viên cho vị trí công tố viên đặc biệt.Công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật là cựu Quyền Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Cho Eun-suk. Ông Cho cam kết sẽ điều tra một cách thận trọng, theo đúng logic, làm tròn chức vụ công tố viên đặc biệt.Cựu Chánh án Tòa án khu vực Trung Seoul Min Joong-ki được giao giữ chức công tố viên đặc biệt điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Ông Lee Myeong-hyeon, cựu quan chức cấp cao trong Văn phòng Kiểm sát Bộ Quốc phòng, được giao giữ chức công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra về vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến. Cả hai quan chức đều khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để làm sáng tỏ mọi nghi ngờ một cách khách quan.Ông Cho từng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao Seoul dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Sau khi ra khỏi ngành công tố, ông làm ủy viên thanh tra trong Cơ quan Thanh tra và kiểm toán, từng dẫn đầu cuộc thanh tra về tiêu cực trong vụ di dời nơi ở của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Còn công tố viên đặc biệt Min từng giữ chức Chánh án Tòa án khu vực Trung Seoul, tham gia điều tra về nghi ngờ bản danh sách đen ngành tư pháp năm 2017. Công tố viên đặc biệt Lee thì từng giữ chức Chánh Văn phòng Pháp vụ thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân năm 2011.Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ có thời gian chuẩn bị là tối đa 20 ngày để hoàn thiện bộ máy nhân sự, dự kiến sẽ chính thức bắt tay vào điều tra từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới.Mặt khác, trong ngày 13/6, Tổng thống Lee đã chấp thuận đơn từ chức của Cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh Văn phòng Tổng thống Oh Kwang-su. Ông Oh đã đệ đơn từ chức sau khi dấy lên nghi ngờ vợ ông nhờ người khác đứng tên bất động sản mà bà sở hữu.