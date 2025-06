Hàn Quốc rà soát tình hình an ninh, kinh tế sau vụ Israel tấn công Iran

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 13/6 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình an ninh, kinh tế khẩn cấp liên quan tới vụ Israel không kích Iran.Truyền thông Iran cùng ngày dẫn nguồn tin quân đội, cho biết nước này đã không kích vào hàng chục cơ sở quân sự và chương trình hạt nhân trên toàn bộ lãnh thổ Iran.Chiến dịch này được đặt tên là “Quốc gia của những con sư tử” (Nation of Lions). Theo truyền thông Iran, cuộc không kích đã khiến Tổng Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami cùng một số quan chức cấp cao thiệt mạng.Tại cuộc họp, Tổng thống Lee chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm bắt kỹ tình hình của kiều bào Hàn Quốc trong khu vực, kiểm tra tình hình thiệt hại và các biện pháp cần thiết để phòng tránh thiệt hại.Ông Lee chỉ ra rằng sau vụ không kích của Israel nhắm vào Iran, giá dầu, tỷ giá hối đoái và cổ phiếu đều đang biến động mạnh. Trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc đang trên đà ổn định, vụ việc sẽ có thể đẩy Seoul vào trạng thái bất ổn. Lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu các cơ quan hữu quan quản lý, giám sát tình hình chặt chẽ, không để nền kinh tế chịu thêm thiệt hại từ các cú sốc bên ngoài. Tổng thống cũng trấn an người dân không cần quá lo lắng, vì Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết đầy đủ.