Hàn Quốc rà soát tình hình đảm bảo an toàn cho công dân tại Trung Đông

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/6 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với cơ quan ngoại giao đóng ở hai nước Israel và Iran, tiến hành rà soát tình hình xung đột quân sự đã bước sang ngày thứ ba giữa hai nước.Chủ trì cuộc họp, Vụ trưởng An toàn lãnh sự Yoon Ju-seok chỉ đạo cơ quan ngoại giao đóng tại nước sở tại khuyến cáo công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran di chuyển ngay tới khu vực an toàn theo hướng dẫn.Từ ngày 14/6, Bộ Ngoại giao đã nâng cảnh báo du lịch tại Israel và Iran lên mức cảnh báo "chú ý đặc biệt khi du lịch". Vụ trưởng nhấn mạnh các cơ quan ngoại giao thường trú cần tiếp tục hướng dẫn để công dân hủy hoặc hoãn kế hoạch du lịch tới hai quốc gia này.Ngoài ra, Vụ trưởng chỉ đạo phải duy trì hệ thống liên lạc thường xuyên giữa cơ quan ngoại giao thường trú với trụ sở Bộ Ngoại giao, nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân đang lưu trú tại khu vực Trung Đông.Cho tới thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao vẫn chưa tiếp nhận thiệt hại nào về người, liên quan tới công dân Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khu vực Trung Đông, tìm kiếm biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho công dân.Mặt khác, cộng đồng người Hàn Quốc tại Israel đang tự xúc tiến phương án sơ tán sang Jordan để tránh bị thiệt hại do các đòn không kích của Iran vẫn đang tiếp diễn. Hội người Hàn tại Israel tiết lộ với một hãng truyền thông Hàn Quốc về kế hoạch sơ tán bằng đường bộ từ thủ đô Jerusalem (Israel) đến Amman (Jordan) vào ngày 16/6 (giờ địa phương).Theo kế hoạch, Hội người Hàn sẽ thuê xe buýt riêng để đưa những người đăng ký rời khỏi Israel, sau đó sẽ cùng trở lại Israel sau khoảng một tuần đến 10 ngày. Hội sẽ hỗ trợ một phần chi phí xe buýt và tiền lưu trú, trong khi Hội người Hàn tại Jordan sẽ phối hợp chuẩn bị chỗ ở cho đoàn sơ tán.Quyết định sơ tán bằng đường bộ được coi là một nỗ lực tự xoay sở của cộng đồng người Hàn do Israel đang đóng không phận trước các đợt không kích, khó kỳ vọng Chính phủ Hàn Quốc sẽ cử máy bay thuê bao tới sơ tán công dân trong thời gian ngắn.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 16/6 đã tổ chức cuộc họp của nhóm đối phó khẩn cấp liên ngành, rà soát tình hình khu vực Trung Đông cùng những tác động tới thị trường và kinh tế trong nước, thảo luận phương án đối phó. Seoul đang theo dõi sát sao tình hình thị trường 24/24 tiếng trước những biến động của thị trường như giá dầu quốc tế tăng mạnh.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường phản đối cuộc đối đấu quân sự và leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran.