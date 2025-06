Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung trong tuần đầu nhậm chức đạt 58,6%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 16/6 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng từ ngày 9-13/6, với 2.507 nam nữ từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Có 58,6% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae-myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia trong tuần đầu nhậm chức, 34,2% cho rằng Tổng thống làm chưa tốt. 7,2% trả lời "không rõ".Realmeter phân tích rằng việc chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) vượt mốc 2.900 điểm, kỳ vọng về sự cải thiện các chỉ số kinh tế, các hoạt động đối ngoại của Tổng thống như điện đàm với lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc, tọa đàm với lãnh đạo các hiệp hội kinh tế, cùng với các bước đi dân sinh như thúc đẩy lập ngân sách bổ sung, đã tạo ra được phản ứng tích cực.So với tỷ lệ ủng hộ trong tuần đầu nhậm chức của các đời Tổng thống trước, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Lee cao hơn cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (52,1%) và Park Geun-hye (54,8%), nhưng thấp hơn so với cựu Tổng thống Moon Jae-in (81,6%) và Lee Myung-bak (76%).Tỷ lệ ủng hộ ông Lee cao nhất ở khu vực thành phố Gwangju, hai tỉnh Bắc và Nam Jeolla (75,8%); và thấp nhất ở khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (47,7%), thành trì của phe bảo thủ. Tại thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đạt 62,6%, trong khi tại thủ đô Seoul là 56,4%.Xét theo độ tuổi, nhóm ngoài 40 tuổi có tỷ lệ ủng hộ cao nhất là 73%, trong khi nhóm tuổi 20 ghi nhận mức thấp nhất với 42,8%.Về triển vọng điều hành đất nước của Tổng thống Lee, 59,4% người dân được hỏi tin tưởng Tổng thống sẽ làm tốt, tăng 1,2% so với tuần trước; 34,9% trả lời ngược lại, giảm 0,6% so với tuần trước. Số người trả lời "không biết" là 5,7%.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 49,9%, tăng 1,9% so với cuộc thăm dò trước đó. Realmeter lý giải sự gia tăng này là do kỳ vọng từ việc Tổng thống Lee nhậm chức, các chính sách dân sinh và cải cách cơ quan công tố của Chính phủ mới.Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ đạt 30,4%, giảm 4,4%so với tuần trước, được phân tích là do nội bộ đảng này đang lục đục về phương án cải cách và bầu ban lãnh đạo mới, rủi ro pháp lý liên quan tới cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Đảng Cải cách mới ghi nhận tỷ lệ ủng hộ 4,5%, giảm 1,3% so với tuần trước; đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 2,9%, giảm 0,8%; đảng Tiến bộ nhích nhẹ lên 1,7%, tăng 0,3%.Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).