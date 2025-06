Chính phủ Hàn Quốc gấp rút hoàn thiện dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn tất dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm tài khóa 2025, quy mô dự kiến là trên 20.000 tỷ won (14,67 tỷ USD). Nếu cộng với dự thảo ngân sách bổ sung đợt một quy mô 13.800 tỷ won (10,12 tỷ USD) được thông qua tại Quốc hội ngày 1/6 vừa qua, quy mô ngân sách bổ sung cả năm 2025 sẽ trong khoảng từ 30-40.000 tỷ won (22,01 đến 29,35 tỷ USD).Con số này tương đương với yêu cầu mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành từng đưa ra vào tháng 2, trước thềm bầu cử Tổng thống. Khi đó, đảng cầm quyền đã đề xuất gói ngân sách bổ sung trị giá 35.000 tỷ won (25,68 tỷ USD).Nhiều khả năng ngân sách bổ sung đợt hai sẽ bao gồm ngân sách cho "phiếu mua hàng", hạng mục không được bao gồm trong đợt một, nhằm phản ánh cam kết của Chính phủ là dùng ngân sách để kích thích tiêu dùng. Dự kiến chi trả phiếu mua hàng được tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau, như phiếu mua hàng Onuri do Chính phủ phát hành hay phiếu mua hàng địa phương do chính quyền mỗi tỉnh, thành phố phát hành.Vấn đề đang được thảo luận cuối cùng là phạm vi đối tượng chi trả. Trong thời gian tranh cử Tổng thống, cả ứng cử viên Lee Jae-myung khi đó và đảng Dân chủ đồng hành đều đưa ra lập trường rằng cần chi trả trợ cấp toàn dân để kích thích tiêu dùng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đang cân nhắc đến khả năng thu ngân sách Nhà nước năm nay sẽ không đạt mục tiêu đề ra.Khi lập ngân sách năm tài khóa 2025, Chính phủ đã đề ra mục tiêu thu thuế năm nay cao hơn năm ngoái 45.000 tỷ won (33 tỷ USD). Tuy nhiên, có ý kiến nhận định Chính phủ sẽ khó đạt mục tiêu này do nền kinh tế trì trệ gần đây.Được biết, Chính phủ cũng đang xem xét phướng án chi trả phiếu tiêu dùng toàn dân, trừ 10-20% dân số có thu nhập cao nhất; hoặc phương án chi trả thành nhiều mức khác nhau, nhóm thu nhập càng thấp thì nhận được càng nhiều hơn.Dự kiến sau khi ấn định về phương thức chi trả phiếu mua hàng, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp với đảng cầm quyền để quyết định phương án cuối cùng.