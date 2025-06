Hàn Quốc siết chặt kiểm soát hoạt động rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ thị các ban ngành liên quan phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc đối với hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh một tổ chức dân sự đã tiến hành rải truyền đơn từ khu vực đảo Ganghwa (thành phố Incheon) sang miền Bắc vào hôm 14/6 vừa qua.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo cùng ngày cho biết Chính phủ sẽ nhanh chóng ứng phó với tình hình này, và có biện pháp nghiêm khắc đối với tổ chức dân sự và cá nhân thực hiện việc rải truyền đơn, vi phạm pháp luật.Chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh việc rải truyền đơn trái phép sang Bắc Triều Tiên là hành động đe dọa đến đời sống và sự an toàn của người dân khu vực biên giới, làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc và cần phải chấm dứt.Trong cuộc họp Nội các ngày 10/6, Tổng thống Lee cũng đã chỉ thị các ban ngành hữu quan lập các phương án đối phó cụ thể, bao gồm cả xử phạt nếu phát hiện hành vi vi phạm các luật như Luật quản lý an toàn hàng không, Luật phòng chống thiên tai và Luật quản lý an toàn khí cao áp liên quan đến hoạt động rải truyền đơn chống miền Bắc.Trong buổi đối thoại với người dân khu vực biên giới ngày 13/6, ông Lee cũng nhấn mạnh Bộ Thống nhất đã yêu cầu chấm dứt hành động rải truyền đơn trái phép, cam kết sẽ xử phạt nếu tiếp tục vi phạm. Bà Kang khẳng định Chính phủ Tổng thống Lee coi việc vi phạm những chỉ thị đã được công bố rõ ràng về vấn đề rải truyền đơn là hành vi nghiêm trọng.Trong khi đó, Hiệp hội gia đình các nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, tổ chức từng tuyên bố sẽ tiếp tục rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, ngày 16/6 đã mở buổi họp báo, tuyên bố Chính phủ không nên lấy pháp luật ra để cản trở hành động của các gia đình nếu không thể xác minh tình trạng sống còn của nạn nhân bị bắt cóc. Tổ chức này chỉ trích chính quyền đang dùng quyền lực để đàn áp các nạn nhân, và cho rằng Chính phủ mới là bên vi phạm pháp luật khi ngăn cản hành động chính đáng của người dân.