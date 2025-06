Tỷ lệ người cao tuổi Hàn Quốc tham gia hoạt động kinh tế đạt 49,4%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/6, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người trên 60 tuổi trong tháng 5/2025 đạt 49,4%. Điều này có nghĩa là gần một nửa số người trên 60 tuổi đang làm việc hoặc tìm kiếm việc làm.Tỷ lệ này đã tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 6/1999. Dưới sự ảnh hưởng của già hóa dân số, tỷ lệ này đã bắt đầu tăng rõ rệt từ năm 2011 và có xu hướng tăng nhanh. Cụ thể, tỷ lệ người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế đã tăng 4,6% trong vòng 5 năm qua, gần gấp đôi so với mức tăng 2,6% của nhóm từ trên 15 tuổi trong cùng kỳ.Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người cao tuổi hiện gần như đã bắt kịp tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nhóm thanh niên từ 15-29 tuổi. Tỷ lệ này của nhóm thanh niên trong tháng trước là 49,5%, chỉ nhỉnh hơn nhóm trên 60 tuổi 0,1%.Trong quý I/2025, tại 10 trong số 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, bao gồm thành phố Daegu và Gwangju, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người từ 60 tuổi trở lên đã cao hơn nhóm thanh niên.Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của tầng lớp thanh niên đã giảm liên tục trong 13 tháng kể từ tháng 5/2024. Nguyên nhân là do thiếu việc làm chất lượng trong các ngành như chế tạo và xây dựng, cùng với xu hướng các tập đoàn lớn ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm.Tuy nhiên, việc người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế nhiều hơn không phải là một dấu hiệu tốt. Nhiều người cao tuổi đã nghỉ hưu buộc phải tiếp tục làm việc để kiếm sống do tỷ lệ nghèo ở nhóm tuổi này cao và khoảng trống thu nhập do việc trì hoãn thời điểm nhận lương hưu.Vào năm 2023, tỷ lệ nghèo của người cao tuổi tại Hàn Quốc là 38,2%, cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tính theo tiêu chuẩn năm 2024, thu nhập bình quân từ lương hưu hàng tháng của người trên 65 tuổi chỉ đạt khoảng 800.000 won (587 USD), thấp hơn mức chi phí sinh hoạt tối thiểu cho à 1,34 triệu won (983 USD). Hơn nữa, phần lớn việc làm dành cho người cao tuổi có tính ổn định thấp. Tính đến tháng 8/2024, Hàn Quốc có 2.812.000 lao động thời vụ trên 60 tuổi, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi.