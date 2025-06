Photo : YONHAP News

Theo hãng tin Reuters (Anh) và AFP (Pháp) ngày 16/6 (giờ địa phương), Bộ Công thương Việt Nam một ngày trước đã ra thông cáo cho biết tại vòng đàm phán thương mại lần thứ ba diễn ra từ ngày 9-12/6 tại Washington (Mỹ), đoàn đàm phán hai nước đã đạt được nhiều tiến triển và thu hẹp được khác biệt trong tất cả các lĩnh vực thương lượng.Theo Bộ Công thương, hai bên đã thảo luận một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng về những vấn đề quan tâm chung, đồng thời nỗ lực tìm kiếm các giải pháp khả thi mà đôi bên cùng chấp nhận được. Tuy nhiên, do những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, hai nước nhất trí tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong vài ngày tới nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn lại.Đầu tháng 7 tới là hết thời hạn hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi đó, Việt Nam sẽ đối mặt với mức thuế siêu cao là 46%. Do vậy, cả hai bên đều đang chịu áp lực phải hoàn tất đàm phán trước thời điểm này.Trong thời gian được hoãn áp thuế đối ứng, lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt, khiến xuất khẩu và thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ tăng mạnh. Theo số liệu của Chính phủ Việt Nam, trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 13,8 tỷ USD và thặng dư thương mại với Washington đạt 12,2 tỷ USD, đều tăng vọt 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 57 tỷ USD, tăng khoảng 30%.Nhằm giảm thặng dư thương mại ngày càng gia tăng với Mỹ, Việt Nam đầu tháng này đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc nhập nông sản từ Mỹ như ngô và lúa mì với tổng giá trị lên tới 3 tỷ USD. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đang tăng cường kiểm soát hành vi hàng hóa xuất xứ Trung Quốc được giả mạo thành hàng Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ, nhằm đáp ứng yêu cầu của Washington về việc ngăn chặn xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc gián tiếp qua Việt Nam vào Mỹ.Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, Mỹ đã ra yêu cầu quyết liệt hơn, bao gồm việc doanh nghiệp Việt Nam phải giảm sử dụng linh kiện và nguyên liệu từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường quản lý chuỗi sản xuất và cung ứng, khiến Chính phủ Việt Nam đang phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.