Chỉ số giá xuất khẩu tháng 5/2025 của Hàn Quốc giảm 3,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 17/6 công bố số liệu thống kê về chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 5/2025, trong đó chỉ số giá xuất khẩu tháng trước đạt 128,56 điểm, giảm 3,4% so với tháng 4.Nguyên nhân được phân tích là do tỷ giá hối đoái trung bình giữa won-USD trong tháng 5 giảm 3,4% so với tháng 4. Đặc biệt, giá xuất khẩu các mặt hàng như than, chế phẩm dầu mỏ và hóa chất lần lượt giảm 4,1% và 3,8%, kéo theo sự sụt giảm của giá xuất khẩu.Chỉ số giá nhập khẩu cũng giảm 3,7% so với tháng 4, xuống còn 134,63 điểm, giảm 4 tháng liên tiếp. Đây là mức giảm thấp nhất trong vòng 1 năm 6 tháng, kể từ mức giảm 4,3% vào tháng 11/2023.Xét theo từng mặt hàng, giá một số mặt hàng ghi nhận mức độ giảm rõ rệt trong một tháng qua, cụ thể sản phẩm khoáng sản giảm 5,6%; than và chế phẩm dầu mỏ giảm 4,2%, nông-lâm-thủy sản giảm 4,6%. Ngoài ra, các mặt hàng như dầu thô (-9,2%), cà phê (-6,1%) và hỗn hợp naphtha (-4,2%) cũng là những yếu tố chính kéo giá nhập khẩu giảm.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết giá dầu hiện có xu hướng tăng trong khi tỷ giá hối đoái lại giảm, vì vậy Hàn Quốc cần theo dõi thêm xu hướng trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình bất ổn trong và ngoài nước ngày càng gia tăng như căng thẳng tại khu vực Trung Đông.