Apple đề nghị Hàn Quốc cấp phép chuyển dữ liệu bản đồ ra nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 17/6 cho biết một ngày trước, hãng Apple nộp đơn lên Viện Thông tin địa lý quốc gia, đề nghị cấp phép chuyển dữ liệu bản đồ chính xác của Hàn Quốc với tỷ lệ 1:5.000 ra nước ngoài.Trước đó vào tháng 2/2023, Apple cũng từng đề nghị tương tự nhưng bị Chính phủ Hàn Quốc từ chối với lý do việc chuyển dữ liệu bản đồ ra nước ngoài có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Tuy nhiên, theo thông tin được tiết lộ, lần này Apple đã bày tỏ thiện chí sẽ chấp nhận phần lớn điều kiện mà Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu. Để có thể xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố rò rỉ liên quan đến các cơ sở an ninh, máy chủ của doanh nghiệp cần đặt trong nước và hiện tại, Apple đã có máy chủ tại Hàn Quốc.Chính phủ yêu cầu các cơ sở an ninh quốc gia trên bản đồ phải được xử lý bằng cách “che khuất”, “ngụy trang” hoặc làm “giảm độ phân giải”. Một quan chức Bộ Địa chính cho biết mặc dù các nội dung cụ thể sẽ cần trao đổi thêm với Apple, nhưng hãng công nghệ Mỹ đã tỏ ý sẽ chấp nhận các hạng mục yêu cầu của Chính phủ. Ngoài ra, Apple cũng đã đề nghị sử dụng dữ liệu bản đồ từ dịch vụ Tmap của SK Telecom.Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải đưa ra câu trả lời về đề nghị chuyển dữ liệu bản đồ ra nước ngoài của Apple trước ngày 8/9.Mặt khác, Chính phủ vẫn đang thẩm định yêu cầu của hãng Google về việc chuyển dữ liệu bản đồ ra nước ngoài, hạn cuối đưa ra quyết định là ngày 11/8. Khác với Apple, Google hiện không có máy chủ tại Hàn Quốc và cũng chỉ đồng ý áp dụng phương án “che chắn” các cơ sở an ninh trên bản đồ.