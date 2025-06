Hàn Quốc xếp thứ 27 về năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2025

Photo : KBS News

Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ ngày 17/6 đã công bố kết quả đánh giá về năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025. Trong đó Hàn Quốc xếp thứ 27 trong tổng 69 quốc gia, bao gồm các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cùng các nền kinh tế mới nổi. Kết quả này đã giảm 7 bậc so với vị trí cao nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc là hạng 20 vào năm ngoái.Mặc dù các hạng mục như "thành quả kinh tế" và "hiệu quả điều hành của Chính phủ" có cải thiện, song ở các hạng mục "hiệu quả doanh nghiệp" và "cơ sở hạ tầng" vẫn bị đánh giá thấp, dẫn đến thứ hạng của Hàn Quốc bị kéo xuống. Cụ thể, hạng mục "thành quả kinh tế" và "hiệu quả điều hành của Chính phủ" tăng lần lượt 5 bậc và 8 bậc, trong khi đó "hiệu quả doanh nghiệp" giảm 21 bậc và "cơ sở hạ tầng" giảm 10 bậc.Trong lĩnh vực hiệu quả doanh nghiệp, hạng mục thông lệ quản lý, bao gồm khả năng nắm bắt cơ hội, ứng phó với rủi ro; mức độ hài lòng của khách hàng, và sự nhanh nhạy, giảm 27 bậc xuống vị trí 55. Hạng mục thị trường lao động, bao gồm chế độ tuyển dụng thực tập sinh và khả năng thu hút nhân tài, cũng giảm 22 bậc xuống vị trí thứ 53. Năng suất lao động giảm 12 bậc xuống vị trí 45, còn hạng mục thái độ và giá trị quan, bao gồm nhận thức về toàn cầu hóa, giảm 22 bậc xuống hạng 33.Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hạng mục hạ tầng công nghệ, bao gồm nhân lực kỹ thuật và kỹ thuật số, giảm 23 bậc so với năm ngoái, xuống vị trí 39. Ngay cả trong các lĩnh vực có thứ hạng tổng thể tăng như "thành quả kinh tế" và "hiệu quả điều hành của Chính phủ", các hạng mục thành phần vẫn có sự lên xuống đan xen.Trong lĩnh vực thành quả kinh tế, thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế lần lượt tăng 13 và 14 bậc, lên các vị trí thứ 34 và 21. Tuy nhiên, kinh tế trong nước và tuyển dụng đều giảm 1 bậc, xuống vị trí thứ 8 và thứ 5. Trong lĩnh vực hiệu quả điều hành của Chính phủ, hạng mục tài chính tăng 17 bậc lên hạng 21, điều kiện chế độ tăng 6 bậc lên hạng 24. Trong khi đó, điều kiện doanh nghiệp giảm 3 bậc xuống hạng 50, và điều kiện xã hội gồm cả yếu tố bất ổn chính trị giảm 7 bậc xuống hạng 36.Trong bảng xếp hạng lần này, Thụy Sĩ đứng đầu, tiếp theo là Singapore và Hong Kong. Mỹ giảm 1 bậc xuống hạng 13, Trung Quốc giảm 2 bậc xuống hạng 16. Ngược lại, Nhật Bản tăng 3 bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ 35.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá việc thứ hạng năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc giảm 7 bậc xuống vị trí 27 trong năm nay là hệ quả của thành tích yếu kém và sự bất ổn trong chính trị, kinh tế do vụ thiết quân luật năm ngoái gây ra.Ngoài ra, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo cùng ngày cho biết Tổng thống Lee Jae-myung ngay từ khi còn là ứng cử viên đã nhấn mạnh đến việc cần "tăng trưởng thực chất" nhằm nâng cao tiềm năng tăng trưởng. Vì vậy, Chính phủ Tổng thống Lee sẽ cụ thể hóa và triển khai tầm nhìn về "tăng trưởng thực chất" để phục hồi năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc.