Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo tổ chức trên chuyên cơ bay đến Canada để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào ngày 16/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết xét trên phương diện mở rộng lãnh thổ kinh tế, Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như công nghiệp văn hóa hay các ngành công nghiệp mới nổi.Ông Lee nhấn mạnh dù có bước lùi trong thời gian qua, nhưng giờ đây Hàn Quốc phải nhanh chóng khôi phục vị thế trước đây, hơn nữa phải trở thành quốc gia đi đầu trên nhiều lĩnh vực, điều mà Tổng thống tin rằng hoàn toàn có thể thực hiện được.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh phải thúc đẩy các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh một cách sôi nổi hơn so với hiện nay. Ông vừa chỉ thị cho Chánh Văn phòng an ninh quốc gia về việc nâng tầm và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao thượng đỉnh. Tổng thống dự báo trong thời gian tới, cạnh tranh quốc tế sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Vốn luôn coi trọng kinh tế và dân sinh, Chính phủ đương nhiệm tin tưởng rằng việc phát triển tốt đẹp quan hệ quốc tế sẽ giúp hỗ trợ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư ra nước ngoài.Liên quan tới vấn đề đàm phán thuế quan với Mỹ, ông Lee nhấn mạnh còn nhiều yếu tố xoay quanh quá trình đàm phán, nhưng nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ là phải đảm bảo ít nhất Hàn Quốc không bị bất lợi so với các quốc gia khác. Theo Tổng thống, ngoại giao không nên là một cuộc chơi phân biệt bên thắng bên thua, mà phải nỗ lực để đạt được kết quả mang lại lợi ích cho tất cả các bên.Về lý do quyết định tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 dù mới nhậm chức chưa lâu, Tổng thống thừa nhận bản thân mình ban đầu cũng đã cân nhắc không tham dự vì còn nhiều vấn đề đối nội cần giải quyết. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông nên tham dự để thể hiện với cộng đồng quốc tế rằng tình hình Hàn Quốc đã ổn định trở lại. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực tận dụng cơ hội gia nhập "G7 Plus".