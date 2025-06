Tổng thống Hàn Quốc hội đàm song phương với lãnh đạo các nước bên lề Hội nghị G7

Photo : YONHAP News

Trong chuyến thăm Canada để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 16/6 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa, thảo luận các phương án mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, năng lượng và chuỗi cung ứng.Trong buổi gặp với Thủ tướng Australia, Tổng thống Lee đã khẳng định lại cam kết tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm. Về phần mình, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh vai trò của Australia trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), cho biết Australia là nước cung cấp năng lượng và tài nguyên ổn định cho Hàn Quốc, cũng như khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Tổng thống Lee cũng đáp lại rằng cho đến nay, Australia và Hàn Quốc vẫn duy trì mối quan hệ rất gần gũi, hai nước cần mở rộng hợp tác hơn nữa do Seoul còn phụ thuộc lớn vào Canberra trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên.Quan chức hai bên còn nhất trí tích cực hợp tác để đảm bảo Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào tháng 10 tới, diễn ra thành công.Trong cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nam Phi, ông Lee đánh giá đây là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Phi và là cửa ngõ để Hàn Quốc tiến vào thị trường châu lục này, đồng thời đề nghị Chính phủ Nam Phi quan tâm và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và chế tạo tại đây. Tổng thống Lee đề xuất hai nước tăng cường thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và năng lượng, dựa trên nền tảng mối quan hệ đã phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.Đáp lại, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh Hàn Quốc và Nam Phi là đối tác quan trọng của nhau, cùng chia sẻ giá trị dân chủ, cũng như bày tỏ đồng thuận với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ông cũng ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc khi tạo ra việc làm, phát triển ngành công nghiệp tại Nam Phi và kỳ vọng Seoul sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/6 cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 17/6 bên lề Hội nghị G7 tại Canada, đã bị hủy do Tổng thống Donald Trump trở về Mỹ sớm.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac trong cuộc họp báo tại Canada vào cùng ngày cho biết tình huống này đôi khi vẫn xảy ra trong khuôn khổ các hội nghị đa phương, nhận định việc ông Trump trở về Mỹ sớm có khả năng liên quan đến vấn đề xung đột quân sự giữa Israel và Iran. Ông Wi tiết lộ Washington cũng đã liên lạc với Seoul để mong sự thông cảm cho vấn đề này. Ngoài ra, cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Nhật sẽ được tổ chức vào ngày 18/6 (giờ Hàn Quốc).