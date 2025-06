Chính phủ Hàn Quốc gia hạn giảm thuế xăng dầu, thuế tiêu thụ ô tô

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/6 công bố gia hạn hai tháng biện pháp giảm thuế xăng dầu, áp dụng tới ngày 31/8 thay vì hết hạn vào ngày 30/6 tới. Mức giảm hiện tại là 10% với xăng và 15% với dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Quyết định trên của Chính phủ đã cân nhắc tới khả năng tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ khiến giá xăng dầu biến động trầm trọng hơn nữa.Như vậy, giá xăng sẽ vẫn tiếp tục giảm 82 won/lít, dầu diesel giảm 87 won/lít và khí LPG giảm 30 won/lít trong vòng hai tháng tới.Ngoài ra, để giảm gánh nặng chi phí sản xuất điện cho các doanh nghiệp năng lượng quốc doanh, Chính phủ sẽ tiếp tục giảm 15% thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu phát điện thêm 6 tháng nữa, tức tới ngày 31/12 năm nay. Theo đó, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) dùng trong phát điện sẽ chịu mức thuế linh hoạt tương đương 10,2 won/kg (so với 12 won/kg trước khi giảm), còn than đá là 39,1 won/kg (so với 46 won/kg trước khi giảm).Tương tự, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô cũng được gia hạn thêm 6 tháng tới ngày 31/12, nhằm thúc đẩy hỗ trợ tiêu thụ ô tô trong nước. Thuế suất tiêu thụ đặc biệt được giảm từ 5% xuống 3,5%, hạn mức 1 triệu won (734 USD).Bên cạnh đó, để giảm bớt gánh nặng chi phí nấu nướng, sưởi ấm và di chuyển cho người dân, cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp hóa dầu trong nước, Chính phủ quyết định sẽ kéo dài thêm 6 tháng thời gian áp thuế 0% với LPG và dầu thô dùng để sản xuất LPG cho tới hết ngày 31/12.