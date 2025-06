Tình tiết mới trong vụ tặng quà túi xách hàng hiệu cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul gần đây đã xác định được đối tượng Jeon Seong-bae (còn được gọi là pháp sư Geon Jin) đã đổi hai chiếc túi hiệu Chanel nhận từ cựu chức sắc trong giáo phái Thống nhất (Family Federation for World Peace and Unification) lấy ba chiếc túi và một đôi giày khác.Trước đó, trong quá trình điều tra, các công tố viên phát hiện đối tượng Jeon đã nhận từ cựu chức sắc cấp cao trong giáo phái Thống nhất mang họ Yoon hai chiếc túi xách Chanel, để làm quà tặng cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Mục đích của những món quà này là để nhờ vả bất chính liên quan tới các dự án của giáo phái Thống nhất. Sau đó, ông Jeon đã đưa hai chiếc túi này cho thư ký thân cận họ Yoo của bà Kim, yêu cầu đổi sang sản phẩm khác.Thư ký họ Yoo này đã mang hai chiếc túi tới cửa hàng của Chanel lần đầu vào tháng 4/2022 đổi lấy một chiếc túi và một đôi giày, lần thứ hai vào tháng 7/2022 để đổi lấy 2 túi xách. Đây là lần đầu tiên cơ quan công tố xác định được các mặt hàng trao đổi bao gồm cả giày.Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đang tăng tốc chuẩn bị để khởi động điều tra. Chỉ sau ba ngày được bổ nhiệm, công tố viên đặc biệt Min Joong-ki ngày 16/6 đã tiến cử lên Văn phòng Tổng thống 8 ứng cử viên cho vị trí trợ lý công tố viên đặc biệt.Trong bối cảnh cả Viện Kiểm sát và Nhóm công tố viên đặc biệt đều đang đẩy nhanh điều tra, bà Kim Keon-hee đã nhập viện tại bệnh viện Asan Seoul vào ngày 16/6 do "bệnh tình trở nặng". Về điều này, công tố viên đặc biệt Min ngày 17/6 cho biết vẫn dự kiến triệu tập điều tra cựu Đệ nhất phu nhân. Vấn đề này sẽ được từ từ thảo luận sau khi các vị trí trợ lý công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm.