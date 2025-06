Lao động có việc làm tại Hàn Quốc sẽ giảm từ năm 2032

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/6 đưa ra dự báo số lượng lao động có việc làm trong nước sẽ chuyển sang xu hướng giảm từ năm 2032.BOK giải thích nguyên nhân chính là do dân số lao động trên 15 tuổi sẽ bắt đầu giảm từ khoảng năm 2033, và tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế cũng chuyển sang xu hướng giảm từ năm 2030. Mặc dù dân số giảm đang gia tăng sức ép đến số lượng lao động có việc làm, nhưng cho tới nay, lực lượng lao động vẫn trụ vững nhờ tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế tăng.BOK phân tích sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế đã tăng nhanh do hình thức làm việc linh hoạt trở nên phổ biến, số lượng việc làm ngành dịch vụ gia tăng.Tuy nhiên, do tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế không thể tiếp tục tăng mãi, số lượng lao động có việc làm sẽ không tránh khỏi đà giảm. Ngay cả trong trường hợp nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng theo đúng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, thì đến năm 2050, số lao động có việc làm cũng sẽ giảm xuống bằng khoảng 90% của năm 2040.Ngân hàng trung ương nhận định sự sụt giảm số lượng lao động có việc làm xu hướng sẽ kéo theo sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế từ năm 2030. Thêm vào đó, do tỷ trọng dân số già ngày càng tăng, số lao động có việc làm sẽ giảm nhanh hơn dân số, tác động tiêu cực tới cả Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người.BOK nhấn mạnh sự thay đổi cơ cấu dân số là kết quả tích lũy trong thời gian dài, nên rất khó giải quyết trong ngắn hạn. Ngân hàng trung ương nhấn mạnh Chính phủ cần tìm kiếm phương án để duy trì tuyển dụng đối với người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu, thúc đẩy sự tham gia hoạt động kinh tế của thanh niên và phụ nữ.Theo BOK, nếu nâng được tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế thêm 4% cho tới năm 2050 thông qua các biện pháp cải cách thì thời điểm sụt giảm lao động có việc làm sẽ chậm hơn khoảng 5 năm so với dự báo, áp lực tác động lên GDP và GDP bình quân đầu người cũng sẽ được giảm nhẹ hơn.