Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc vào ngày 16/6 đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật tại Seoul.Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-a, Cố vấn Thủ tướng Nhật Bản Nagashima Akihisa, cùng giới doanh nghiệp và những người đã tích cực thúc đẩy hoạt động giao lưu song phương.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, hiện đang ở Canada tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đã gửi lời chúc mừng qua video, trong đó nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản trong suốt 60 năm qua đã cùng nhau đạt được những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và giao lưu con người. Ông Lee khẳng định hai nước là đối tác quan trọng của nhau, cần cùng tìm ra phương án ứng phó trước tình hình quốc tế có sự biến động nhanh chóng. Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng bày tỏ niềm tin rằng sự kiện này sẽ trở thành cột mốc mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Hàn-Nhật, cùng nhau hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Kim Jin-a nhấn mạnh sự phát triển trong quan hệ Hàn-Nhật cho đến nay là kết quả từ lòng tin và các hoạt động giao lưu do người dân hai nước vun đắp, cam kết sẽ nỗ lực hướng tới sự phát triển ổn định vì tương lai của quan hệ song phương.Về phần mình, Cố vấn Thủ tướng Nhật Bản Nagashima Akihisa cho biết mặc dù Seoul và Tokyo đã trải qua nhiều thăng trầm để đến được cột mốc kỷ niệm 60 năm, nhưng hai nước hiện đang có khoảng 12 triệu lượt giao lưu văn hóa mỗi năm. Ông Nagashima Akihisa nhấn mạnh trong môi trường quốc tế đầy thách thức, việc hai nước tăng cường đối thoại và mở rộng hợp tác không còn là yếu tố có thể lựa chọn, mà là điều tất yếu.Trong sự kiện, các gian hàng trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đã được bố trí tại nhiều khu vực. Đặc biệt, một bức bình phong được sử dụng trong lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp ước về quan hệ cơ bản giữa Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra tại Seoul ngày 18/12/1965 cũng đã được trưng bày trở lại sau 10 năm. Bức bình phong này từng xuất hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật vào năm 2015. Hiện vật này được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc chia nhau bảo quản.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản trong năm nay, tổng cộng khoảng 130 dự án kỷ niệm, trong đó có hơn 70 sự kiện do khu vực dân sự tổ chức, đã được phê duyệt và đang được triển khai. Sự kiện do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Tokyo, Nhật Bản.