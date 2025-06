Các bãi biển Hàn Quốc bắt đầu đón du khách hè 2025 từ ngày 21/6

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 17/6 cho biết các bãi biển nổi tiếng ở thành phố Busan như Haeundae và thành phố Incheon như Eurwangni sẽ chính thức mở cửa đón du khách vào ngày 21/6 (thứ Bảy).Theo đó, Bộ sẽ mở cuộc họp với chính quyền 10 địa phương ven biển, các cơ quan hữu quan như Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy vào ngày 18/6, để kiểm tra tình hình chuẩn bị vận hành bãi biển ở từng địa phương.Bộ Hải dương cho biết sẽ tích cực yêu cầu các địa phương bố trí nhân viên quản lý an toàn và thiết bị cứu hộ một cách hợp lý, hướng dẫn quy tắc an toàn cho du khách thông qua các biểu ngữ và loa phát thanh, lắp đặt lưới ngăn sinh vật nguy hiểm như sứa biển hay cá mập.Trong cuộc họp này, Bộ cũng sẽ xây dựng hệ thống hợp tác chặt chẽ để tăng cường an toàn tại các bãi biển, như tăng cường theo dõi sứa biển với Viện khoa học thủy sản quốc gia (NIFS), phối hợp ứng phó tai nạn dưới nước với Cảnh sát biển và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tổ chức đợt kiểm tra chung liên ngành về tình hình tại các bãi biển trước và sau khi mở cửa. Người dân có thể kiểm tra về lịch trình mở và đóng cửa của 282 bãi biển trên toàn quốc trên trang web (badaon.or.kr).