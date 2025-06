Hàn Quốc phản đối việc Bắc Triều Tiên cử quân hỗ trợ Nga

Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ báo giới tại Canada ngày 17/6 (giờ địa phương) nhận định việc Bắc Triều Tiên quyết định gửi thêm khoảng 6.000 binh sĩ công binh và lao động xây dựng quân sự hỗ trợ Nga là vấn đề đáng quan ngại. Chính phủ Hàn Quốc không ủng hộ việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva.Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc tiếp nhận và sử dụng lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài của Nga là hành động vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Seoul cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên và Nga tiếp tục hợp tác trái phép, kêu gọi hai nước lập tức chấm dứt hành vi này.Trong cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ lo ngại giống với Hàn Quốc. Quan chức này nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang dựa vào Nga, cung cấp nguồn lực lao động và binh lính để đổi lấy khoản tài chính cần thiết cho chính quyền, hỗ trợ tài chính cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo trái phép của Bình Nhưỡng. Việc những lao động này kiếm tiền ở nước ngoài, bao gồm cả tại Nga, là hành vi vi phạm Nghị quyết 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về trừng phạt Bắc Triều Tiên.Sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Sergey Shoigu cho biết miền Bắc đã quyết định gửi thêm 6.000 công binh và lao động xây dựng để hỗ trợ rà phá bom mìn trên lãnh thổ Nga và tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy do các cuộc tấn công từ Ukraine.Mặt khác, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/6 đưa tin cho biết Chủ tịch Kim Jong-un một ngày trước đã có cuộc gặp với ông Sergey Shoigu, trong đó xác nhận các nội dung hợp tác mà miền Bắc sẽ thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều và chấp thuận kế hoạch liên quan.Mặc dù KCNA không đề cập cụ thể đến việc Bắc Triều Tiên điều quân sang hỗ trợ Nga lần thứ ba, nhưng việc tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác song phương cho thấy nhiều khả năng Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp thông qua kế hoạch điều động lực lượng công binh và nguồn lực xây dựng quân sự sang Matxcơva, như ông Shoigu đã tiết lộ trước đó.