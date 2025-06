Hàn Quốc cam kết đóng góp vào chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản toàn cầu

Photo : YONHAP News

Tham dự phiên họp mở rộng về chủ đề "Tương lai an ninh năng lượng" thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada vào chiều ngày 17/6 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã trình bày về chính sách năng lượng của Hàn Quốc.Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống, trong hai lần phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm là bài toán then chốt quyết định sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng toàn cầu. Ông Lee khẳng định Seoul sẽ tích cực đoàn kết, hợp tác với cộng đồng quốc tế vì mục tiêu này.Tổng thống chỉ ra rằng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng mạnh nhu cầu về điện năng. Trong khi đó, nguồn cung năng lượng đang bị đe dọa do biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị quốc tế. Để đạt được mục tiêu an ninh năng lượng, cộng đồng quốc tế phải xây dựng một hệ thống năng lượng ổn định, hiệu quả về mặt kinh tế và đáng tin cậy.Tổng thống Lee đưa ra các đề xuất gồm xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo vững chắc, thiết lập hạ tầng năng lượng hiệu quả như “đường cao tốc năng lượng”, phát triển hệ thống năng lượng độ tin cậy cao, có khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công mạng.Lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm, yếu tố quyết định trong hệ sinh thái năng lượng thân thiện với môi trường. Ông Lee cho biết Hàn Quốc với vai trò là nước Chủ tịch trong "Đối tác an ninh khoáng sản" (MSP), đang tích cực đóng góp vào việc ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các nước giàu tài nguyên khoáng sản trọng tâm, bao gồm cả các thành viên và đối tác của G7.Tổng thống cũng đề ra các nhiệm vụ cấp bách mà cộng đồng quốc tế phải thực hiện để ứng phó với sự phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, cần xây dựng một hệ sinh thái AI toàn cầu ổn định. Hàn Quốc sẽ tích cực đóng góp vào nỗ lực hợp tác chung của cộng đồng quốc tế vì chuỗi cung ứng chíp bán dẫn AI ổn định, đồng thời nỗ lực nâng cao hiệu suất năng lượng thông qua việc phát triển chíp AI (NPU) tiết kiệm điện năng.Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc còn nhấn mạnh vai trò của khối tư nhân trong việc đổi mới AI, cam kết sẽ thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ AI bằng các biện pháp ưu đãi thuế, đổi mới quy chế, lập quỹ quốc gia, biến Hàn Quốc trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Ông Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ trình bày về tầm nhìn hợp tác AI toàn cầu và phương án thực hiện cụ thể tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju vào tháng 11 năm nay.