Giá trị đóng góp kinh tế của 100 tập đoàn lớn Hàn Quốc năm 2024 tăng 3,9%

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" ngày 18/6 công bố kết quả khảo sát đối với 100 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong số 500 doanh nghiệp lớn đã nộp báo cáo kinh doanh năm 2024 (trừ các doanh nghiệp Nhà nước, tài chính).Tổng giá trị đóng góp kinh tế của 100 công ty này là 1.615.178,3 tỷ won (1.176,71 tỷ USD), tăng 3,9% so với năm 2023.Giá trị đóng góp kinh tế là tổng giá trị kinh tế mà doanh nghiệp tạo ra thông qua hoạt động kinh doanh, được tính bằng tổng chi phí mà doanh nghiệp chi trả cho các bên liên quan như đối tác (thanh toán giao dịch), nhân viên (lương, thưởng), Chính phủ (thuế), cổ đông (cổ tức), chủ nợ (lãi vay) và xã hội (quyên góp).Trong năm ngoái, tổng doanh thu của 100 doanh nghiệp đạt 2.122.407,8 tỷ won (1.546,25 tỷ USD), tăng 6,6% so với năm trước đó. Sự gia tăng doanh thu đóng vai trò quyết định tới sự gia tăng giá trị đóng góp kinh tế, do số tiền mà doanh nghiệp chi trả cho các bên liên quan tăng.Trong các hạng mục đóng góp, giá trị đóng góp kinh tế cho xã hội giảm 3%, trong khi tất cả các nhóm còn lại đều tăng. Đặc biệt, khoản đóng góp cho Chính phủ tăng 65,8%, mức tăng cao nhất.Xét theo doanh nghiệp, hãng điện tử Samsung đứng đầu về giá trị đóng góp kinh tế, đạt 157.537,6 tỷ won (114,77 tỷ USD), tăng 7% so với năm trước đó. Xếp sau là tập đoàn ô tô Hyundai, Kia, Điện tử LG, Hyundai Mobis.Xét theo ngành nghề, ngành điện-điện tử-công nghệ thông tin dẫn đần với giá trị đóng góp kinh tế đạt 370.241,4 tỷ won (269,73 tỷ USD). Sau đó là ngành hóa dầu, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng và vật liệu xây dựng, đóng tàu-máy móc-thiết bị, thép, logistics.Phần lớn các ngành đều ghi nhận giá trị đóng góp kinh tế tăng, trong khi hai ngành là hóa dầu và logistics lại sụt giảm.