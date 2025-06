Tỷ trọng xe ô tô thân thiện với môi trường tại Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 50%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 17/6 công bố báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ô tô tháng 5/2025". Kết quả cho thấy trong tháng trước, 142.000 chiếc xe ô tô đã được bán ra tại Hàn Quốc, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, xe ô tô thân thiện với môi trường chiếm khoảng 74.000 chiếc, tương đương với 52%, lần đầu tiên vượt qua tỷ lệ của xe ô tô động cơ đốt trong. So với tháng 5/2024, tỷ trọng xe ô tô điện tăng 60,3%, xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) tăng 31,4%, còn plug-in hybrid (xe hybrid có cắm sạc điện bên ngoài) tăng mạnh tới 115,9%.Xe ô tô điện sản xuất trong nước cũng tăng 58,8% nhờ sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới, giúp mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.Tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô trong tháng 5 đạt 6,2 tỷ USD, vượt mốc 6 tỷ USD trong 4 tháng liên tiếp. Đây là mức cao thứ hai được ghi nhận trong thành tích xuất khẩu thực tế của các tháng 5, thấp hơn 4,4% so với kỷ lục của năm trước. Riêng xuất khẩu xe ô tô thân thiện với môi trường đạt 75.000 chiếc, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ lượng xuất khẩu xe hybrid tăng, ghi nhận kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.Trong khi đó, xuất khẩu phụ tùng ô tô lại giảm 9,4% so với năm 2024 do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan gây tác động đến thị trường toàn cầu của Mỹ. Đặc biệt, xuất khẩu ô tô sang Mỹ giảm tới 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do cả chính sách thuế quan của Washington và hiệu ứng cơ sở từ thành tích cao của năm trước. Đây là mức giảm lớn thứ năm từng được ghi nhận.Sản lượng ô tô cũng giảm 3,7% so với tháng 5/2024, xuống còn 359.000 chiếc, chủ yếu do sự sụt giảm trong xuất khẩu.